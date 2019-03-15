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КНДР намерена прервать переговоры с США о денуклеаризации 

ТАСС + ещё 15 1 час назад
Фото: ТАСС
Руководство КНДР рассматривает решение о приостановке дальнейших переговоров с США о денуклеаризации. Об этом сообщила в пятницу заместитель министра иностранных дел народной республики Цой Сон Хи на пресс-конференции в Пхеньяне, на которую были приглашены представители иностранных посольств и зарубежные журналисты.
"У нас нет намерения идти на уступки требованиям США [выдвинутым на саммите в Ханое] в какой-бы то ни было форме, ни тем более желания вести такого рода переговоры", — подчеркнула Цой Сон Хи. Данное выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, прошедшего 27-28 февраля во Вьетнаме.
По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.
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Комментарии
В мире , Азия , Армия , Оружие , США , Чен Ким , Дональд Трамп , МИД , КНДР
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