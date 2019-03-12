Еще одну электростанцию Венесуэлы попытались вывести из строя

Боливарианская полиция задержала двух подозреваемых в попытке вывести из строя электростанцию в Венесуэле . Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро, передает ТАСС.

По словам Мадуро, задержанные хотели вывести из строя систему связи ГЭС имени Симона Боливара, которая находится на водохранилище Гури. На данный момент они дают показания.

Ранее из-за перебоев с электричеством в стране, которые продолжаются в стране с 7 марта, парламент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение. По словам лидера оппозиции Хуана Гуайдо, режим ЧП поможет запросить помощь у других стран.