Белый дом: Трамп может помиловать фигуранта «российского дела»

По ее словам, Трамп примет решение в отношении Манафорта, "когда будет готов".

Она также добавила, что Трамп четко изложил свою позицию по расследованию против Манафорта, который был фигурантом дела о "вмешательстве России".

Ранее Трамп заявил, что суд по делу Манафорта подтвердил отсутствие сговора с Россией.