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Раскрыта сумма выделенных на борьбу с Россией американских денег 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Госдепартамент США в 2020 году потратит 661 миллион долларов на противодействие влиянию России. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Деньги будут направлены на «усиление противодействию российскому злонамеренному влиянию в Европе, Евразии и Центральной Азии». Общий бюджет Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) на 2020 финансовый год составит 40 миллиардов долларов.
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан позднее заявил на брифинге, что ведомство в следующем финансовом году сделает приоритетной борьбу с влиянием России в ряде регионов. По его словам, Москва представляет из себя не только военную угрозу, но и проводит «операции влияния в самом сердце Америки и западного мира».
Ранее 11 марта президент США Дональд Трамп представил в Конгрессе США проект бюджета на 2020 финансовый год, который начнется в стране в октябре. Его общий объем составляет 4,7 триллиона долларов. В частности, глава государства просит увеличить военные расходы почти на пять процентов, до 750 миллиардов долларов, при этом военная часть бюджета в первую очередь нацелена ​​на «стратегическое соперничество» с Россией и Китаем.
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Комментарии166
В мире , Джон Салливан , Дональд Трамп , Госдеп США , Конгресс США , США
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