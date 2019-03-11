Раскрыта правда о переплатах за ЖКХ
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что россияне переплачивают за многие услуги ЖКХ «больше ста процентов себестоимости». Он добавил, что на эти деньги «коммунальные монстры» содержат рестораны, дома отдыха для себя и охотничьи заимки.
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
Британский ресурс Liveleak опубликовал аудиозапись телефонного разговора с голосами, похожими на голоса лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и украинского олигарха Игоря Коломойского. Запись датирована февралём 2019 года и имеет название «Ihor Kolomoyskyi Birthday phone call with Yulia Tymoshenko» («Игорь Коломойский принимает поздравление по телефону от Юлии Тимошенко» — прим. ред.).
США ввели санкции против российского банка
США внесли в санкционный список российско-венесуэльский банк «Еврофинанс Моснарбанк», пишет РИА «Новости».
Банк попал под ограничения из-за связи с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщил американский Минфин.
Латвия отгородилась от России забором
93 километра забора с колючей проволокой, камерами наблюдения и датчиками движения построила Рига на границе Латвии с Россией. Решение об укреплении и модернизации сооружений на границе было принято в 2015 году. На это выделен 21 миллион евро.
США предприняли первый шаг к созданию новых ракет
Вашингтон после приостановки участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) начинает изучать возможности создания ракет, нарушающих это соглашение, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Опубликованы новые видео пыток в ярославской колонии
В распоряжение «Новой газеты» попали новые видеозаписи с избитым заключенным ярославской исправительной колонии номер один (ИК-1). Происходящее на видео изданию объяснили адвокаты фонда «Общественный вердикт».
Эстония покусилась на российские земли
Члены Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) намерены поднять вопрос о территориальной принадлежности Ивангорода, сообщает «Sputnik. Эстония».
Лановой оказался в больнице
Актер Василий Лановой госпитализирован в Москве, передает Пятый канал. По предварительной информации, народный артист СССР пожаловался на ухудшение самочувствие. Подробностей о состоянии его здоровья не поступало.
Панарин выступил против российских властей
Российский хоккеист Артемий Панарин, играющий в Национальной хоккейной лиге (США) за команду «Коламбус Блю Джекетс», высказался в Instagram по поводу прошедшего в Москве митинга за свободный интернет.
США ударят по "Северному потоку-2"
После многих лет усилий убедить Берлин похоронить совместный с Россией проект строительства газопровода "Северный поток — 2" Вашингтон готовится к введению против него санкций, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.