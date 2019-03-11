Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского

Украинские СМИ опубликовали прослушку Тимошенко и Коломойского

В сети опубликовали запись телефонного разговора, предположительно, между кандидатом в президенты и лидером партии «Батьковщина» Юлией Тимошенко и бизнесменом Игорем Коломойским.

Запись, датированная февралем 2019 года, появилась на британском сайте Liveleak 7 марта. Женский голос, похожий на голос Тимошенко, поздравил собеседника с днем рождения. 13 февраля Коломойскому исполнилось 56 лет.

«Привет, именинник! Поздравляю тебя с днем рождения! Хочу поблагодарить в твой день рождения за все. За то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех важнейших делах», — говорит, предположительно, лидер «Батьковщины».

Также женский голос желает имениннику, чтобы его «оставили в покое».

Мужской голос в ответ поблагодарил собеседницу, и тут же добавил:

«Мы же пока цели не достигнем — мы не успокоимся». «Нет, это однозначно! — отвечает Тимошенко. — Я очень ценю то, что ты делаешь. Очень».

СМИ уже не в первый раз обсуждают контакты Коломойского и Тимошенко. За девять месяцев до президентских выборов журналист Богдан Кузьмич заявил о встрече политика и олигарха в Варшаве . Журналисты обратили внимание, что Тимошенко пропустила важное голосование за законопроект «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием Закона «О Высшем антикоррупционном суде» в Верховной Раде

Игорь Коломойский — один из самых влиятельных людей на Украине . В 2018 году журнал «Forbes» оценивал его состояние в $1 млрд О том, что бизнесмен заинтересован в исходе президентских выборах, журналисты пишут как о не требующем споров факте. И Коломойский действительно не обходит политическую жизнь Украины стороной.

В 2014 году он был назначен главой областной администрации Днепропетровской области. Впрочем, вступив в должность, Игорь Коломойский не стал забывать и о другой, значительной сфере своей жизни. Он, например, будучи губернатором, рассказал, что имеет три гражданства — украинское, израильское и кипрское.

Согласно законодательству Украины, чиновник не имеет права иметь несколько паспортов. Это является основанием для освобождения от должностных полномочий. Девятая статья закона устанавливает, что «полномочия председателей местных государственных администраций прекращаются Президентом Украины в случае выявления факта двойного гражданства», на что и ссылался Коломойский, отвечая на вопрос о журналиста. По мнению чиновника, тройное гражданство не нарушает Конституцию Украины, так как там запрещено только двойное.

В 2015 году Порошенко подписал указ об отставке Коломойского. Тогда в прессе писали, что война между ними закончилась поражением бизнесмена. С подачи правительства Коломойский потерял контроль над нефтегазодобывающей компанией «Укрнафт».

В 2010 году Юлию Тимошенко, которая занимала пост премьер-министра Украины, обвиняли в том, что она отдала «Укрнафту» Коломойскому.

Тем самым она сделала практически невозможной смену руководства компании, лояльного группе «Приват», основателем которой является бизнесмен. Вскоре Верховная Рада приняла закон, позволивший сместить топ-менеджмент Коломойского в «Укрнафте».

Еще одной потерей для бизнесмена стал принадлежащий ему Приватбанк. В 2016 году правительство приняло решение о переходе 100% акций крупнейшего частного банка страны в собственность государства. Тимошенко тогда назвала происходящее «зачисткой банковской системы Украины».

Еще в 2014-ом украинская журналистка Соня Кошкина заявляла: «Коломойский и его люди — одна из главных, на сегодня, внутренних угроз для Президента Порошенко». Судя по всему, противостояние бизнесмена и президента продолжается до сих пор: Игорь Коломойский считается покровителем и спонсором не только Юлии Тимошенко, но и другого кандидата в президенты — шоумена Владимира Зеленского

На сегодняшний день и Тимошенко, и Зеленский составляют серьезную конкуренцию Порошенко. Лидер «Батьковщины» занимает второе место в президентском рейтинге. Зеленский и вовсе выбился в лидеры сразу, как только вступил в гонку.

Эксперты и политологи уверены, что отрицать участие Коломойского в этой кампании — глупо. Бизнесмен владеет крупным медиахолдингом «1+1 медиа», с которым, в свою очередь, плотно сотрудничает «95 квартал», руководителем которой является Зеленский. Для продвижения шоумена телеканал Коломойского сделал многое.

В эфире телеканала, в новогоднюю ночь, Владимир Зеленский объявил о своем выдвижении в президенты Украины. Поздравление Порошенко, что примечательно, вышло в эфир уже после полуночи. Комментируя инцидент, сам Зеленский заверил, что перенос речи главы государства был связан исключительно с технической ошибкой. Представители телеканала Коломойского, впрочем, подчеркнули, что все прошло по плану.

Важнейшим инструментов в предвыборной кампании Зеленского стал сериал «Слуга народа», премьера которого состоялась на том же телеканале. Согласно сюжету, простой парень и школьный учитель Василий Голобородько становится президентом Украины. Положительную главную роль исполняет Владимир Зеленский. Свою партию кандидат в президенты назвал также — «Слуга народа», прочно закрепляя ассоциации у зрителей-избирателей. Между тем, в Центральной избирательной комиссии Украины не смогли однозначно ответить на вопрос о том, является ли демонстрация сериала «Слуга народа» с участием Зеленского по телевидению агитацией.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что у Зеленского появился новый телохранитель, который является сотрудником личной охраны Коломойского. Таким образом, бизнесмен приставил к шоумену своего человека, который имеет теперь близкий доступ к лидеру президентской гонки.

В начале марта Коломойского обвинили в переводе средств на счета студии «Квартал 95» Владимира Зеленского. Как сообщает украинская «Правда», об этом заявил в соцсетях депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев.

«Весна покажет, кто где воровал, говорите? 1 марта. Показываем. Как $41 млн средств вкладчиков «ПриватБанка» были выведены на счета комиков «Квартала 95» через кредитование связанных с Коломойский компаний», — написал Арьев, предоставив даты контрактов и номера трансферов.

По информации Арьева, в 2012 году банк выдал кредиты на сумму более 400 млн грн компаниям Коломойского, после чего деньги осели на счету ПАО «Укртранснафта» (также, по его словам, подконтрольной Коломойскому). После, еще нескольких якобы контролируемых Коломойским переводов $41 млн остались у компании Godfrey Consulting Limited, владеющей более 40 компаниями, имеющими счета в Приватбанке на Кипре.

«Замаскировав движение средств через офшорки, они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии «Квартал 95», а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского», — утверждает Арьев. После этого, добавляет он, деньги были выведены из банка на счета компаний за пределами банка.

Коломойский, впрочем, эти обвинения отвергает. Журналисты, следя за сотрудничеством бизнесмена и Зеленского, задали шоумену вопрос, будет ли закрыто расследование против Коломойского в случае победы Зеленского на выборах президента.

«Все мы перед законом равны, будь то человек, будь то олигарх, будь то крупнейший бизнесмен. Если кто-то что-то украл, и это доказано правоохранительными органами, человек обязан вернуть — никто ничего закрывать не будет», — сказал шоумен BBC Newsnight.

Кроме того, Зеленский подтвердил информацию о том, что медиахолдинг Коломойского должен ему $4 млн:

«Это коммерческая тайна, я не хочу говорить. Это, действительно, правда, они нам должны деньги. Сумма немаленькая. «1+1» нам должны».

Игорь Коломойский, в свою очередь, агитирует голосовать за Зеленского, отрицая при этом, что победа шоумена станет для него способом взять реванш:

«Нет, это вообще не связанные вещи, у нас нет вопроса мести… Для меня Зеленский — это не персоналия, это некий символ — символ смены поколений. Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских».

Если бизнесмен действительно стоит за выдвижением двух кандидатов, то на Украине вновь разворачивается противостояние Порошенко и Коломийского, развязкой которого станут результаты президентских выборов.

«Я думаю, Коломойский обыграет Порошенко в два приема. Он сделает Голобородько [персонажа Владимира Зеленского] — хорошего, честного, доброго парня — президентом Украины. Люди выберут Зеленского», — заявила недавно внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Она добавила, что Коломойский «сделает канцлером» главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, «как она и мечтала». По мнению Савченко, Тимошенко будет «рулить страной, грабить, как все до этого», и на Украине «ничего особо не изменится».

Имя Коломойского связано также с еще одним важным эпизодом.

Журналисты портала Bihas.info провели расследование о масштабных хищениях в украинской армии. По их данным, махинациями в оборонной сфере занимались приближенные к Порошенко должностные лица, которые продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Расследователи убеждены, что от «Укрооборонпрома» эти чиновники получили не менее 250 млн гривен, то есть порядка $9 млн Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олег Гладковский, который стал фигурантом расследования, обвинил Игоря Коломойского в попытке вбросить компромат против Петра Порошенко за месяц до выборов. По мнению Гладковского, появившееся в СМИ расследование о коррупции в оборонной отрасли было выгодно кандидатам Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому, которых «спонсирует олигарх Игорь Коломойский».

«Когда прошла эта безосновательная и абсурдная информация, то все кандидаты штаба — я называю его штабом Коломойского, где есть и Зеленский, и Тимошенко, — начали эту чушь разносить. Это был удар не по мне, а удар по Президенту Украины», — заявил он.

Если это действительно так, то Игорь Коломойский ведет сложную политическую игру. В попытке взять реванш бизнесмен занимается не только продвижением своих кандидатов, но и успевает повлиять на шансы Порошенко. На фоне коррупционного скандала рейтинг действующего президента опустился со второй строчки рейтинга на третью, потеряв 0,6% поддержки. Сейчас за него собираются проголосовать лишь 10,7% избирателей.