Украинская полиция проводит следственные действия в рамках уголовного дела о теневых схемах финансирования партии "Батькивщина", лидером которой является кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, сообщил на брифинге в понедельник заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.
Ранее в украинских СМИ были обнародованы материалы, в которых сообщалось о теневых схемах финансирования партии "Батькивщина". В частности, журналисты нашли людей, которые якобы осуществляли благотворительные взносы для партии, но при общении с журналистами это отрицали. При этом сама Тимошенко отрицает теневые схемы финансирование своей партии, а обвинения считает провокацией.
"Сейчас в этом уголовном производстве (деле — ред.) проводятся следственные действия", — сообщил Цуцкиридзе, трансляцию вели украинские телеканалы.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.