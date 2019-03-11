На Украине завели дело о якобы теневом финансировании партии Тимошенко

Украинская полиция проводит следственные действия в рамках уголовного дела о теневых схемах финансирования партии "Батькивщина", лидером которой является кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко , сообщил на брифинге в понедельник заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Ранее в украинских СМИ были обнародованы материалы, в которых сообщалось о теневых схемах финансирования партии "Батькивщина". В частности, журналисты нашли людей, которые якобы осуществляли благотворительные взносы для партии, но при общении с журналистами это отрицали. При этом сама Тимошенко отрицает теневые схемы финансирование своей партии, а обвинения считает провокацией.

"Сейчас в этом уголовном производстве (деле — ред.) проводятся следственные действия", — сообщил Цуцкиридзе, трансляцию вели украинские телеканалы.