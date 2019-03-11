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Порошенко назвал «ещё одного врага» Украины 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: ©president.gov.ua
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе визита в Житомирскую область назвал «врагов», мешающих стране на пути в ЕС и НАТО. Об этом сообщают «Украинские новости».
«Мы не должны забывать, что не только Путин создаёт препятствия на нашем пути в ЕС и НАТО. У нас есть ещё один враг. Мы чётко должны понимать и объединиться в борьбе против этого врага. Мы очень хорошо знаем имя этого врага. Это бедность», — сказал он.
По его словам, для такой страны, как Украина, данная ситуация унизительна. Он добавил, что намерен предпринять определённые шаги для решения проблемы.
«Ежемесячно каждый украинец сейчас будет замечать и чувствовать, что ежемесячно жизнь меняется, что бедность отступает», — сказал Порошенко.
Ранее Порошенко обвинил Россию в низком уровне благосостояния украинцев. По его словам, Россия «закрыла свои рынки для украинских товаров».
Член Совета Федерации, сенатор от Рязанской области Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление украинского лидера.
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В мире , Украина , Игорь Морозов , Петр Порошенко , ЕС , Совет Федерации , НАТО
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