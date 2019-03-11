Порошенко назвал «ещё одного врага» Украины

«Мы не должны забывать, что не только Путин создаёт препятствия на нашем пути в ЕС и НАТО. У нас есть ещё один враг. Мы чётко должны понимать и объединиться в борьбе против этого врага. Мы очень хорошо знаем имя этого врага. Это бедность», — сказал он.

По его словам, для такой страны, как Украина, данная ситуация унизительна. Он добавил, что намерен предпринять определённые шаги для решения проблемы.

«Ежемесячно каждый украинец сейчас будет замечать и чувствовать, что ежемесячно жизнь меняется, что бедность отступает», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко обвинил Россию в низком уровне благосостояния украинцев. По его словам, Россия «закрыла свои рынки для украинских товаров».