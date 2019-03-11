Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинцы предпочтут выборы посиделкам с друзьями 

News.ru 5 минут назад
Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подавляющее большинство украинцев намерены принять участие в выборах президента страны. Многие из них готовы ради этого пожертвовать отдыхом или общением с близкими людьми.
Отдать свой голос за будущего лидера страны пообещали 83% опрошенных, следует из данных социологического исследования, проведённого социологической группой «Рейтинг». Отказаться от праздного выходного согласны 74% респондентов.
При этом 16% сообщили, что скорее «проведут время со своими друзьями и не пойдут на выборы, если придётся выбирать что-то одно».
Исследование проводилось с 1 по 7 марта во всех областях Украины, за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Были опрошены 5 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,5%.
На пост президента Украины претендуют 39 кандидатов. Выборы намечены на 31 марта.
Ранее News.ru сообщал, что кандидат и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала действующего главу государства Петра Порошенко снять кандидатуру с президентских выборов. В противном случае после голосования его всё равно ожидает тюрьма, заявила она.
News.ru: последние новости
Порошенко ждёт задержанных РФ моряков после выборов Депутат Рады рассказал, куда может сбежать Порошенко Израильский министр призвал евреев уезжать из Франции
Комментарии
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко
Читайте также
Видео
Минобороны прояснило вопрос с ударами в Идлибе
Армия В мире
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Украина
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
Порошенко нашел новое предвыборное обещание
В мире Украина
Началова попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
«Как собакам»: россиян возмутило видео с летящими в толпу блинами
Общество
Пассажир чудом избежал гибели в рухнувшем Boeing
Происшествия
Момент взрыва на НПЗ попал на видео
Происшествия
Раскрыта личность погибшего в авиакатастрофе россиянина
Происшествия
Медведев поручит сдвинуть границы «Лосиного острова»
Экология Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение