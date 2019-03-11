Украинцы предпочтут выборы посиделкам с друзьями

Подавляющее большинство украинцев намерены принять участие в выборах президента страны. Многие из них готовы ради этого пожертвовать отдыхом или общением с близкими людьми.

Отдать свой голос за будущего лидера страны пообещали 83% опрошенных, следует из данных социологического исследования, проведённого социологической группой «Рейтинг». Отказаться от праздного выходного согласны 74% респондентов.

При этом 16% сообщили, что скорее «проведут время со своими друзьями и не пойдут на выборы, если придётся выбирать что-то одно».

Исследование проводилось с 1 по 7 марта во всех областях Украины, за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Были опрошены 5 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,5%.

На пост президента Украины претендуют 39 кандидатов. Выборы намечены на 31 марта.