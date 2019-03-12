Жена президента Израиля пришла в себя после операции по пересадке легкого

Супруга президента Израиля Нехама Ривлин пришла в себя после пересадки донорского легкого и поговорила с врачами и семьей.

Ранее сообщалось, что после операции, которая продолжалась несколько часов, 73-летняя пациентка оставалась под анестезией и была подключена к аппарату искусственного дыхания.

"Нехама утром была отключена от аппарата искусственного дыхания, она бодрствует, и она говорит с медицинским персоналом и членами семьи", — сообщил президент Реувен Ривлин в Twitter.

Отмечается, что первые дни после операции еще считаются критическими, однако врачи "очень довольны прогрессом".

Пересадка одного легкого жене Реувена Ривлина потребовалась из-за легочного фиброза, которым она страдала несколько лет.