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Жена президента Израиля пришла в себя после операции по пересадке легкого 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Супруга президента Израиля Нехама Ривлин пришла в себя после пересадки донорского легкого и поговорила с врачами и семьей.
Ранее сообщалось, что после операции, которая продолжалась несколько часов, 73-летняя пациентка оставалась под анестезией и была подключена к аппарату искусственного дыхания.
"Нехама утром была отключена от аппарата искусственного дыхания, она бодрствует, и она говорит с медицинским персоналом и членами семьи", — сообщил президент Реувен Ривлин в Twitter.
Отмечается, что первые дни после операции еще считаются критическими, однако врачи "очень довольны прогрессом".
Пересадка одного легкого жене Реувена Ривлина потребовалась из-за легочного фиброза, которым она страдала несколько лет.
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В мире , Ближний Восток , Реувен Ривлин , Израиль
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