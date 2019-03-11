Не сошлись в цене. Немецкие корабли в Керченском проливе ради интересов США

В субботу, 9 марта, стало известно, что США предлагали Германии Франции послать военные корабли в Керченский пролив. Но европейцы отказались, понимая, что это чревато непредсказуемыми последствиями

Новость, конечно, хорошая. Но всё же в ее остатке не только позитивный результат, но и негативный осадок.

Киеву хватит и своих сил

Во-первых, предложение о посылке немецких военных кораблей, которое, согласно агентству «Блумберг» , сделал вице-президент США Майк Пенс канцлеру Ангеле Меркель три недели назад, а это означает, что США все-таки поддерживают Петра Порошенко на выборах. Ведь ясно, что такая акция подняла бы рейтинг украинского президента. Причем именно германская военно-морская поддержка подходила для этого, пожалуй, наилучшим образом.

Дело не только в том, что Германия — сильнейшая страна ЕС (хотя флот у нее как раз послабее и французского, и итальянского), но и в том, что её кораблям идти в Чёрное море из Северного — достаточно долго. А это обстоятельство замечательно для пиара, ибо создает возможность для долгоиграющего сериала, когда канал «Прямой» и другие порохоботские СМИ могли бы день за днём давать хронику похода: «Фрегаты „Гессен“ и „Гамбург“ [это новейшие и крупнейшие корабли ВМС Германии] приближаются к Ла-Маншу, идущие поддержать Украину немецкие корабли проходят Гибралтар » и т.д.

Такого пиара не получилось, но американская инициатива подобной провокационной операции означает, что в Вашингтоне не боятся конфликта, который стал бы для Порошенко хорошим поводом вводить военное положение. И не боятся, скорее всего, не из-за обещаний Порошенко непременно воздержаться от этой меры. Ведь последствия такой провокации просчитать невозможно, и в их числе могла бы оказаться и объективная необходимость введения ВП.

А раз так, значит США вообще не против военного положения на Украине, и неотправка иностранных военных кораблей в Керченский пролив ликвидирует лишь один из сценариев его введения. Впрочем, подходящую провокацию Киев может устроить и собственными силами: как на суше, так и на море.

Германия меняет позицию

Во-вторых, ситуация показывает, что Германия всё равно отошла от сдержанной позиции, которую занимала раньше. Вспомним, что говорил Берлин сразу после керченского инцидента — помимо призывов к Москве вернуть украинских моряков и корабли.

26 ноября, согласно сайту федерального канцлера, Меркель в разговорах и с Путиным, и с Порошенко «подчеркнула необходимость деэскалации и диалога». На следующий день министр обороны Урсула фон дер Ляйен на конференции по безопасности в Берлине говорит, что обстоятельства инцидента до сих пор не полностью ясны, призывает украинскую сторону предоставить факты, и дважды в своем выступлении говорит о необходимости деэскалации с обеих сторон.

А 28 ноября на правительственной пресс-конференции в Берлине на вопрос о предложении украинского посла насчет «хотя бы символической» отправки в регион немецких военных кораблей» спикер правительства Штеффен Зайберт отвечает:

«Поскольку, как я уже говорил, Германия добивается от обеих сторон деэскалации, диалога и сдержанности, отправка немецких кораблей к побережью Крыма в настоящее время не планируется».

Аналогично вела себя и НАТО . Заместитель ее генсека Роза Готтенмюллер (США) 27 ноября на упомянутой в Берлине пресс-конференции, конечно, ругала Россию, но призвала стороны «снизить температуру» керченского конфликта. А через день спикер Североатлантического альянса Оана Лунгеску, комментируя призыв Порошенко направить корабли НАТО к Азовскому морю, ограничилась словами:

«В Черном море уже есть значительное присутствие НАТО, и мы продолжим оценивать свое присутствие в регионе».

Перепалка в немецком правительстве

Теперешнюю ситуацию 8 марта описал на своей странице в Facebook израильский политолог Соломон Манн:

«В закрытом аккаунте одного из немецких политиков появилась запись перепалки между Ангелой Меркель и Урсулой фон дер Ляйен на заседании Кабинета. Фрау Ляйен настаивала на том, чтобы выполнить просьбу США и Украины, а также рекомендацию НАТО и присоединить германский корабль к действиям в Керченском проливе».

На что Меркель якобы призвала министра не рассуждать по-детски и не пренебрегать немецкими интересами ради американских.

Следовательно, и НАТО, и министр обороны ФРГ сейчас куда менее сдержанны, чем были 3 месяца назад.

Однако из информации агентство «Блумберг» следуют неприятные вещи. Так, по его версии, «согласно официальным лицам, сообщившим это на условиях анонимности, 16 февраля на встрече в ходе Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс настоятельно призывал канцлера ФРГ отправить немецкие военные корабли в узкий проход между Крымским полуостровом и материковой Россией, показав Путину, что западные страны не откажутся от доступа к этим водам. Германский лидер, согласно тем же источникам, отказалась, сославшись на оговорки со стороны украинского президента Петра Порошенко».

Порошенко хотел большего

Чем же мог быть недоволен Порошенко, который утром 16 февраля встречался в Мюнхене с Меркель, а вечером — с Пенсом? Согласно информации «Блумберга», канцлер

«была готова в координации с Францией отправить конвой через пролив в качестве одноразового маневра, но Порошенко сказал, что этого будет недостаточно для решения его проблемы — он хочет гарантировать, чтобы пролив постоянно был открытым. Как сообщил другой попросивший не называть его чиновник, Франция также отказалась принять в этом участие, расценив предложение как ненужную провокацию».

Однако из этой информации следует, что Вашингтон и Киев с одной стороны и Берлин и Париж с другой не сошлись лишь в масштабе допустимой провокации. И если 3 с лишним месяца назад в более острой ситуации Германия не поддалась эмоциям, то сейчас, когда страсти улеглись, она оказывается готовой к подобным решениям, которые в то время даже не предлагались публично. Ведь тогда шла речь лишь об отправке кораблей в Черное море, о проходе ими Керченского пролива никаких публичных намеков не было. И всё равно Берлин счел это несовместимым с деэскалацией.

Сейчас же предлагалась качественно иная эскалация. Ведь, согласно российско-украинскому договору об использовании Азовского моря и Керченского пролива, свобода судоходства там касается лишь военных кораблей России и Украины. А вот присутствие военных судов других стран в этих акваториях требует согласования и с Москвой, и с Киевом.

Таким образом, Россия имеет полное право отказать военному кораблю любой стороны в проходе пролива. «Блумберг», правда, не решился прямо сказать о таком праве, но изложил соответствующее положение договора и отметил, что «остается неясным, имела ли бы эта военная операция правовое оправдание».

В Германии же, несомненно, прекрасно знают содержание этого документа. Ведь на упомянутой правительственной пресс-конференции от 28 ноября спикер МИД Райнер Брейль ссылался на конкретные номера его статей.

Это далеко не конец азовского кризиса

Похоже, западные страны сознательно нарывались на скандал, собираясь игнорировать тот самый договор, выполнять который в разгар конфликта так призывали Москву. А не пришли к согласию только потому, что Берлин был готов на его одноразовое игнорирование, а Вашингтон и Киев хотели постоянного.

Но что если бы в Белом доме и на Банковой запросы были немного скромнее?

Всё хорошо, что хорошо кончается. Но с отказом Германии от предложенной американцами провокации завершается не кризис вокруг Керченского пролива, а лишь одна из глав этого кризиса. И конец у этой главы объективно оказывается более тревожным, чем у предыдущей.