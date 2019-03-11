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Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.ru
Шоумен Владимир Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, сообщает РИА "Новости".
Как свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг", шоумена готовы поддержать 24,7% избирателей, главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 18,3%, за президента Петра Порошенко готовы проголосовать 16,8% избирателей
Среди тех, кто определился и готов голосовать на выборах президента экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко поддерживают 10,3%, лидера партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко — 9,9%, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко — 5,7%. Остальные кандидаты набрали менее 5%.
Ранее в соцсетях распространяют ролик из сериала "Слуга народа", где главный герой в исполнении шоумена Владимира Зеленского расправляется с депутатами украинской Рады.
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