Шоумен Владимир Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, сообщает РИА "Новости".
Как свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг", шоумена готовы поддержать 24,7% избирателей, главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 18,3%, за президента Петра Порошенко готовы проголосовать 16,8% избирателей
Среди тех, кто определился и готов голосовать на выборах президента экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко поддерживают 10,3%, лидера партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко — 9,9%, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко — 5,7%. Остальные кандидаты набрали менее 5%.
Ранее в соцсетях распространяют ролик из сериала "Слуга народа", где главный герой в исполнении шоумена Владимира Зеленского расправляется с депутатами украинской Рады.