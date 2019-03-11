В Турции заявили, что США пересекли черту допустимого в заявлениях о покупке С-400

"Те, кто нам не продали [зенитные ракетные комплексы] Patriot делают неверные заявления по теме нашего приобретения С-400, — сказал он. — С-400 призваны обеспечить наши нужды для защиты воздушного пространства. И их заявления на эту тему уже пересекли черту допустимого".

Челик также обвинил США в политике двойных стандартов.

"Почему к покупке Грецией систем С-300 относятся нормально? Подобное отношение к Турции указывает на двойные стандарты", — отметил пресс-секретарь партии Эрдогана.

На прошлой неделе представители Пентагона Госдепа заявили, что Турция столкнется с "серьезными последствиями" в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит С-400. Более того, сделка между Анкарой и Москвой может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания истребителя пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем, а также санкциям в соответствии с Законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Несмотря на столь серьезные угрозы из Вашингтона президент Турции Тайип Эрдоган 6 марта вновь напомнил, что "приобретение С-400 у России является завершенным делом". Турецкий лидер также рассказал о возможности рассмотреть в дальнейшем покупку ЗРС С-500. Кроме того, 9 марта Эрдоган подчеркнул, что "покупка С-400 никак не связана с безопасностью НАТО , США или [истребителями] F-35", которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.

О закупке

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. В середине июня 2018 года военно-дипломатический источник сообщил ТАСС , что предприятия оборонно-промышленного комплекса России получили задачу в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже F-35.

С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. С-400 может применяться и против наземных объектов.