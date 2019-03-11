Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Турции заявили, что США пересекли черту допустимого в заявлениях о покупке С-400 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты вышли за рамки допустимого в своих комментариях касательно приобретения Анкарой у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил в понедельник Омер Челик, пресс-секретарь Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган.
"Те, кто нам не продали [зенитные ракетные комплексы] Patriot делают неверные заявления по теме нашего приобретения С-400, — сказал он. — С-400 призваны обеспечить наши нужды для защиты воздушного пространства. И их заявления на эту тему уже пересекли черту допустимого".
Челик также обвинил США в политике двойных стандартов.
"Почему к покупке Грецией систем С-300 относятся нормально? Подобное отношение к Турции указывает на двойные стандарты", — отметил пресс-секретарь партии Эрдогана.
На прошлой неделе представители Пентагона и Госдепа заявили, что Турция столкнется с "серьезными последствиями" в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит С-400. Более того, сделка между Анкарой и Москвой может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания истребителя пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем, а также санкциям в соответствии с Законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций".
Несмотря на столь серьезные угрозы из Вашингтона президент Турции Тайип Эрдоган 6 марта вновь напомнил, что "приобретение С-400 у России является завершенным делом". Турецкий лидер также рассказал о возможности рассмотреть в дальнейшем покупку ЗРС С-500. Кроме того, 9 марта Эрдоган подчеркнул, что "покупка С-400 никак не связана с безопасностью НАТО, США или [истребителями] F-35", которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.

О закупке

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. В середине июня 2018 года военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России получили задачу в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию.
США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже F-35.
С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. С-400 может применяться и против наземных объектов.
ТАСС: последние новости
Минкультуры Украины внесло певца Аль Бано в черный список На Украине задержали организаторов столкновений с полицией в Черкассах Тимошенко призвала Порошенко сняться с выборов и пригрозила тюрьмой
Комментарии1
В мире , Армия , Партия справедливости и развития , Пентагон , Госдеп США , НАТО , ИТАР-ТАСС , Анкара , Греция , США , Турция
Читайте также
Видео
Минобороны прояснило вопрос с ударами в Идлибе
Армия В мире
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Украина
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
Порошенко нашел новое предвыборное обещание
В мире Украина
Началова попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
«Как собакам»: россиян возмутило видео с летящими в толпу блинами
Общество
Пассажир чудом избежал гибели в рухнувшем Boeing
Происшествия
Момент взрыва на НПЗ попал на видео
Происшествия
Раскрыта личность погибшего в авиакатастрофе россиянина
Происшествия
Медведев поручит сдвинуть границы «Лосиного острова»
Экология Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение