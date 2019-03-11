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«Отец Талибана» жил по соседству с американской базой 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основатель движения «Талибан» (запрещено в России) мулла Омар в течение нескольких лет жил по соседству с американской военной базой в Афганистане. Об этом говорится в книге журналиста Батте Дама «В поисках врага», пишет «Интерфакс».
По данным журналиста, после терактов 9 сентября 2001 года в США полагали, что Омар отправился в Пакистан. На самом деле он жил в афганской провинции Забуль, а в нескольких километрах от его дома располагалась база военных США. Мулла Омар умер в своем доме в 2013 году.
Дама в своей работе ссылается на рассказ бывшего телохранителя «отца Талибана» Джаббара Омари.
В правительстве Афганистана эту информацию опровергли, заявив, что Омар действительно жил там, где и предполагали США.
«У нас есть достоверные свидетельства, указывающие на то, что он жил и умер в Пакистане», — говорится в сообщении администрации афганского президента.
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В мире , США , Талибан , Интерфакс , Афганистан
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