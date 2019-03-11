«Отец Талибана» жил по соседству с американской базой

Основатель движения «Талибан» (запрещено в России ) мулла Омар в течение нескольких лет жил по соседству с американской военной базой в Афганистане . Об этом говорится в книге журналиста Батте Дама «В поисках врага», пишет «Интерфакс»

По данным журналиста, после терактов 9 сентября 2001 года в США полагали, что Омар отправился в Пакистан. На самом деле он жил в афганской провинции Забуль, а в нескольких километрах от его дома располагалась база военных США. Мулла Омар умер в своем доме в 2013 году.

Дама в своей работе ссылается на рассказ бывшего телохранителя «отца Талибана» Джаббара Омари.

В правительстве Афганистана эту информацию опровергли, заявив, что Омар действительно жил там, где и предполагали США.