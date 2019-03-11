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В Госдепе оценили вероятность проведения третьего саммита с КНДР 

RT на русском + ещё 2 39 минут назад
Фото: Reuters
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон оценила вероятность проведения третьего саммита с КНДР.
«Будет ли третий саммит? Я думаю, что будет», — цитирует её РИА Новости.
28 февраля в Ханое завершился саммит США — КНДР. Сторонам не удалось прийти к соглашению по итогам переговоров.
Как указывали СМИ, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна секретный ядерный завод.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил возможность новой встречи Ким Чен Ына и Трампа после прошедшего в Ханое саммита.
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В мире , Армия , Политика , Андреа Томпсон , Чен Ким , Евгений Ким , Дональд Трамп , Госдеп США , РАН , РИА Новости , КНДР , США
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