Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон оценила вероятность проведения третьего саммита с КНДР.
«Будет ли третий саммит? Я думаю, что будет», — цитирует её РИА Новости.
28 февраля в Ханое завершился саммит США — КНДР. Сторонам не удалось прийти к соглашению по итогам переговоров.
Как указывали СМИ, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна секретный ядерный завод.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил возможность новой встречи Ким Чен Ына и Трампа после прошедшего в Ханое саммита.