В Госдепе оценили вероятность проведения третьего саммита с КНДР

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон оценила вероятность проведения третьего саммита с КНДР

«Будет ли третий саммит? Я думаю, что будет», — цитирует её РИА Новости.

28 февраля в Ханое завершился саммит США — КНДР. Сторонам не удалось прийти к соглашению по итогам переговоров.

Как указывали СМИ, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна секретный ядерный завод.