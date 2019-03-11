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«Расстреливающий» депутатов Зеленский восхитил соцсети 

Газета.Ru 2 часа назад
В соцсетях распространяют ролик из сериала "Слуга народа", где главный герой в исполнении шоумена Владимира Зеленского расправляется с депутатами украинской Рады.
Отрывок из сериала, как сообщает Sputnik, обрел новую популярность на фоне растущих предвыборных рейтингов кандидата в президенты Украины Зеленского. В сериале он сыграл президента, который, устав от хамства парламентариев, отбирает у охраны оружие и расстреливает присутствующих.
Отмечается, что в сети больше положительных, чем отрицательных отзывов на видео.
Сейчас Владимир Зеленский является лидером президентской гонки. Второе место занимает глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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