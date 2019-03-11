«Расстреливающий» депутатов Зеленский восхитил соцсети

Отрывок из сериала, как сообщает Sputnik, обрел новую популярность на фоне растущих предвыборных рейтингов кандидата в президенты Украины Зеленского. В сериале он сыграл президента, который, устав от хамства парламентариев, отбирает у охраны оружие и расстреливает присутствующих.

Отмечается, что в сети больше положительных, чем отрицательных отзывов на видео.