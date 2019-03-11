Глава фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко призвала действующего президента Украины Петра Порошенко снять свою кандидатуру с выборов и обвинила в коррупции и отмываниии средств в оборонном секторе.
"Порошенко после выборов (президентские выборы состоятся 31 марта — прим. ТАСС) и его подельники будут привлечены к уголовной ответственности за коррупцию в армии и отмывание и выведение средств через свои предприятия в офшоры, — заявила она в понедельник на совещании руководителей фракций и групп парламента. — Я призываю Порошенко снять свою кандидатуру с выборов".