Министерство культуры Украины внесло в список лиц, «которые создают угрозу нацбезопасности», итальянского певца Альбано Карризи, известного под псевдонимом Аль Бано.
Как отмечается, данный перечень лиц, ведомство составляет на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Интерфакс-Украина уточняет, что документ был обновлен 6 марта.
Ранее в данный список были внесены российские актёры Леонид Ярмольник и Ирина Алфёрова.