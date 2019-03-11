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Итальянский певец Аль Бано попал в список «угроз» для Украины 

RT на русском + ещё 4 36 минут назад
Фото: ©FrankHoermann/SVEN SIMON globallookpress.com
Министерство культуры Украины внесло в список лиц, «которые создают угрозу нацбезопасности», итальянского певца Альбано Карризи, известного под псевдонимом Аль Бано.
Как отмечается, данный перечень лиц, ведомство составляет на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Интерфакс-Украина уточняет, что документ был обновлен 6 марта.
Ранее в данный список были внесены российские актёры Леонид Ярмольник и Ирина Алфёрова.
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В мире , Украина , Леонид Ярмольник , Ирина Алферова , Аль Бано , СБУ , Интерфакс
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