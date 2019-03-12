СБУ заявила о разоблачении «агентов Генштаба России» в Донбассе

На Украине раскрыли «агентурную сеть» Генерального штаба России , якобы распространявшую фейковые новости о деятельности высшего украинского руководства, заявил руководитель военной контрразведки СБУ Сергей Левченко

Специальное информационное подразделение «Сапфир» было сформировано из членов народной милиции ЛНР на подконтрольных Украине территориях Донбасса, утверждается на сайте СБУ.

По заявлениям ведомства, в группу входило 15 «агентов», которые якобы занимались сбором и анализом информации о высшем руководстве Украины, вооруженных силах и иных формированиях. Отмечается, что существенный рост активности спецподразделения был зафиксирован в начале предвыборной кампании в стране. В СБУ утверждают, что «агенты», в частности, распространили в социальных сетях несуществующий приказ министерства обороны Украины о приостановлении начисления всех дополнительных выплат военнослужащим и призывы к антиправительственным акциям против борьбы с коррупцией президента Петра Порошенко . Также в украинской спецслужбе заявили о разжигании «Сапфиром» межконфессиональной борьбы и распространении сообщений с обвинениями командования ВС Украины в сокрытии боевых потерь.