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СМИ: четвертый за две недели пакистанский беспилотник сбит над Индией 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Reuters
Запущенный с территории Пакистана беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили в воскресенье вечером в небе над северо-западным индийским штатом Раджастхан. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, это уже четвертый пакистанский беспилотник, сбитый над индийской территорией с 26 февраля, когда ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков близ пакистанского города Балакот.
По этой информации, БПЛА был сбит в районе Ганганагар. Обломки аппарата упали на крышу жилого дома.
"Мы получили информацию, что некоторые части (беспилотника) упали на крышу здания. Пока ни о каких пострадавших не сообщается", — приводит телеканал слова местного офицера полиции.
Первый пакистанский БПЛА за последнее время индийские ВВС уничтожили 26 февраля над штатом Гуджарат, второй и третий — 4 марта и 9 марта над Раджастханом, как и четвертый.
В настоящее время между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за террористической атаки 14 февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. Ответственность за теракт, унесший жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), выступающая за отделение штата от Индии. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков этой группировки, бездействии пакистанских властей в отношении террористов.
26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. 27 февраля Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. По итогам воздушного боя, ставшего первым массовым столкновением ВВС двух стран со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года, Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга.
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Комментарии
В мире , Армия , Индия , Пакистан
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