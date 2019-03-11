Лондонский универмаг затравили за русский мат

Лондонский универмаг Harrods из-за травли в твиттере снял с продажи худи с нецензурной бранью на русском языке.

7 марта московский корреспондент газеты Financial Times Макс Седдон обратил внимание в своем твиттере на худи созданного грузином Демной Гвасалией бренда Vetements, которым торгует Harrods.

На сайте универмага было сказано, что «грузинская» надпись на свитере стоимостью 680 фунтов стерлингов (более 58 тысяч рублей) «проникнута непримиримым мироощущением». Седдон объяснил подписчикам, что на самом деле надпись не грузинская, а русская, и дословно перевел ее на английский.

Некоторые комментаторы принялись высмеивать Harrods за то, что выдал русский мат за «грузинскую непримиримость».

Другие, русскоязычные, пользователи соцсети посмеялись над «прискорбной» ошибкой Демны Гвасалии, поставившего пробел там, где он не требуется. Других возмутило и то и другое, а третьих возмутила цена худи.

К настоящему времени свитер Vetements пропал из продажи на сайте Harrods. В универмаге пока никак это не прокомментировали.