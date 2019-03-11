Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Китай станет посредником в урегулировании индо-пакистанского конфликта 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Китай сыграет роль посредника в пакистано-индийском конфликте и будет содействовать примирению Исламабада с Нью-Дели. Такую точку зрения высказали в понедельник обозреватели китайской газеты Global Times.
"Пекин не намерен занимать чью-либо сторону в этих трениях. КНР заинтересована в деэскалации данного двустороннего конфликта, в улучшении ситуации при борьбе с терроризмом — поэтому Китай будет выступать в качестве посредника, способствующего смягчению напряженной ситуации", — отмечают авторы редакционной статьи издания.
По их мнению, несмотря на то, что Пакистан всецело поддерживает подобную позицию КНР, многие представители общественности Индии по-прежнему с недоверием относятся к ряду китайских инициатив, рассматривая в них геополитическую угрозу. Для примера обозреватели газеты приводят проекты инициативы "Один пояс, один путь", которые в равной мере могут быть полезны и для пакистанской, и для индийской стороны.
"Пекин не враг Нью-Дели, даже напротив. Китай предложил и приступил к реализации соответствующих программ, которые не только отвечают интересам Индии в области инфраструктурного строительства, но и помогут снизить напряженность в отношениях с Пакистаном. Индийская сторона должна преодолеть предрассудки в отношении "пояса и пути", поскольку благодаря этой инициативе активизируется сотрудничество и будет обеспечена стабильность в регионе", — пишут авторы.
Они подчеркивают, что пакистано-индийские отношения могут быть урегулированы только путем мирного диалога, успешное продвижение которого Пекин готов гарантировать.
ТАСС: последние новости
В Черкассах радикалы пытались заблокировать кортеж Порошенко Telegraph: Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за Brexit Нетаньяху: выборы в Израиле не помешают восстановлению спокойствия в районах вокруг Газы
Комментарии
В мире , Конфликты , Китай
Читайте также
Видео
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
Раскрыта личность погибшего в авиакатастрофе россиянина
Происшествия
Раскрыта просьба пилота потерпевшего крушение Boeing-737
Происшествия Катастрофы
Нетаньяху пригрозил военной операцией
В мире Ближний Восток
Почему США разваливаются как СССР
В мире Статьи
Появилось новое видео с места крушения Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Уволенный за стопку коньяка актер из МХАТ сделал заявление
Общество Шоу-бизнес
Что скрывал красавчик Саша из группы Дятлова
Общество Статьи
Кадыров объяснил появление мины у дипломата США
Политика
В Москве нашли девочку-маугли с вросшим в шею проводом
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение