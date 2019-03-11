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Депутат Рады рассказал, что будет с Украиной после третьего майдана 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" оценил экономические изменения, произошедшие в стране в результате "Оранжевой революции" и госпереворота в 2014 году.
По его словам, в результате первого майдана или "Оранжевой революции", произошедшей в 2004 году, Украина потеряла десять процентов ВВП.
"А что такое минус десять процентов ВВП — это как во время войны Советский Союз потерял 4,5 процента своего ВВП. Это значит, что крах абсолютный экономики", — рассказал Рабинович.
Из-за Майдана в 2014 году Украина потеряла еще десять процентов ВВП, но при этом также лишилась десяти процентов территории, отметил депутат.
"Поэтому, когда говорят, что скоро будет третий майдан, я говорю: вы что, хотите полностью развалить государство, и чтобы не осталось той Украины, о которой вы постоянно нам рассказываете?", — задается вопросом Рабинович.
Он также выразил мнение, что нынешние власти хотят развалить страну, чтобы замести следы масштабных хищений, при этом все действия Киева, по словам депутата, идут во вред настоящему и будущему Украины.
Рабинович также добавил, что власти страны постоянно врут, рассказывая, как поднимается экономика Украины, и "растут" прямые иностранные инвестиции.
"Прямые иностранные инвестиции, что является одним из факторов для понимания, что происходит с экономикой, в 2018 году составили 1,5 миллиарда долларов", — сказал депутат.
Он подчеркнул, что этот показатель является самым маленьким за последние 15 лет, и свидетельствует о полном развале экономики страны во всех отраслях.
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В мире , Вадим Рабинович , Верховная Рада
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