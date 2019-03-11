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Немецкий политик: Европа сама отказалась от диалога с Россией 

Российская Газета + ещё 8 1 час назад
Бывший советник экс-канцлера Германии Гельмута Коля рассказал, что Европа отказалась сотрудничать с Россией, когда Москва была готова к диалогу.
В интервью газете Der Spiegel Хорст Тельчик обратил внимание на то, что "Запад выставляет президента РФ могущественным злодеем, способным на все". А ведь Путин — не враг. Наоборот, в начале своего президентства он был настроен на сближение с Европой, был готов обсуждать членство в НАТО, однако Европа отвернулась от него.
Политик подчеркнул, что, судя по прошлому, интересы Москвы носят исключительно оборонительный характер. "Карл XII, Наполеон, Гитлер. Это Запад всегда нападал на Россию", — заявил Тельчик, добавив, что в наши дни североатлантический альянс проводит учения рядом с российской границей, тем самым только ухудшая ситуацию.
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В мире , Видео , Другое , Политика , Гельмут Коль , НАТО , Германия
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