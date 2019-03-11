Президент России Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с Европой, и даже был готов обсуждать членство в НАТО, однако Европа отвернулась от него и России. Такое мнение в интервью Der Spiegel высказал Хорст Тельчик, бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера Германии Гельмута Коля.
Он подчеркнул, что российского президента тогда очень волновали вопросы общеевропейской политики и безопасности, однако Европа отказалась сотрудничать с Россией.
Тельчик также считает, что одним из ключевых факторов в ухудшении отношений стран Запада с Россией были слова бывшего президента США Барака Обамы, который назвал Россию "региональной державой".
"На Западе любят возмущаться, грозить пальцем, СМИ выставляют Путина могущественным злодеем, который способен на всё. Нельзя не заметить однобокость такой позиции. Но Путин — не враг Европы", — сказал политик, отметив, что европейцы сами отвернулись от России.
Кроме того, Тельчик раскритиковал страны Запада за их позицию по внутриукраинскому конфликту. По его мнению, нужно было не только думать о включении Украины в ЕС и НАТО, но и об отношениях с Россией.
"Можно было обсудить возможность создания общеевропейской зоны свободной торговли, но Брюссель ничего не предпринял", — сетует он.
Тельчик также добавил, что Европа должна выстраивать с Россией конструктивные отношения, приводя в пример экс-канцлера Германии Вилли Брандта, который встретился в 1971 году с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым для обсуждения вопросов безопасности, несмотря на напряженные отношения.
Помимо этого, политик считает, что Россия никогда не нападет на НАТО, потому что "русские — не сумасшедшие" и лишь желают обеспечить себе безопасность.
"По своей сути интересы Москвы носят оборонительный характер. Подтверждением тому служит исторический опыт. Карл XII, Наполеон, Адольф Гитлер — это Запад всегда нападал на Россию. Что ощущает нормальный русский человек, когда узнаёт, что немецкие солдаты снова стоят на российской границе?", — задается вопросом Тельчик.
Политик также заявил, что сейчас именно действия НАТО ухудшают ситуацию, проводя учения, разведывательные полеты и все время продвигаясь к границам России.
"Если самолёт одних пролетел вдоль границы, другие тут же отправляют к границе свой. Это чертовски опасная игра. При этом Основополагающий акт Россия-НАТО, а также соглашение между Россией и ЕС предоставляют нам массу возможностей — но мы ничего не предпринимаем", — объяснил Тельчик.
При этом главным виновником в современной обстановке он называет канцлера Германии Ангелу Меркель, которой, по его мнению, не хватает лидерских качеств, отметил Тельчик.