Немецкий политик рассказал, как Европа предала Россию в начале XXI века

Он подчеркнул, что российского президента тогда очень волновали вопросы общеевропейской политики и безопасности, однако Европа отказалась сотрудничать с Россией.

Тельчик также считает, что одним из ключевых факторов в ухудшении отношений стран Запада с Россией были слова бывшего президента США Барака Обамы , который назвал Россию "региональной державой".

"На Западе любят возмущаться, грозить пальцем, СМИ выставляют Путина могущественным злодеем, который способен на всё. Нельзя не заметить однобокость такой позиции. Но Путин — не враг Европы", — сказал политик, отметив, что европейцы сами отвернулись от России.

Кроме того, Тельчик раскритиковал страны Запада за их позицию по внутриукраинскому конфликту. По его мнению, нужно было не только думать о включении Украины в ЕС и НАТО, но и об отношениях с Россией.

"Можно было обсудить возможность создания общеевропейской зоны свободной торговли, но Брюссель ничего не предпринял", — сетует он.

Тельчик также добавил, что Европа должна выстраивать с Россией конструктивные отношения, приводя в пример экс-канцлера Германии Вилли Брандта, который встретился в 1971 году с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым для обсуждения вопросов безопасности, несмотря на напряженные отношения.

Помимо этого, политик считает, что Россия никогда не нападет на НАТО, потому что "русские — не сумасшедшие" и лишь желают обеспечить себе безопасность.

"По своей сути интересы Москвы носят оборонительный характер. Подтверждением тому служит исторический опыт. Карл XII, Наполеон, Адольф Гитлер — это Запад всегда нападал на Россию. Что ощущает нормальный русский человек, когда узнаёт, что немецкие солдаты снова стоят на российской границе?", — задается вопросом Тельчик.

Политик также заявил, что сейчас именно действия НАТО ухудшают ситуацию, проводя учения, разведывательные полеты и все время продвигаясь к границам России.

"Если самолёт одних пролетел вдоль границы, другие тут же отправляют к границе свой. Это чертовски опасная игра. При этом Основополагающий акт Россия-НАТО, а также соглашение между Россией и ЕС предоставляют нам массу возможностей — но мы ничего не предпринимаем", — объяснил Тельчик.