Немецкий политик: Европа сама отказалась от диалога с Россией

В интервью газете Der Spiegel Хорст Тельчик обратил внимание на то, что "Запад выставляет президента РФ могущественным злодеем, способным на все". А ведь Путин — не враг. Наоборот, в начале своего президентства он был настроен на сближение с Европой, был готов обсуждать членство в НАТО , однако Европа отвернулась от него.

Политик подчеркнул, что, судя по прошлому, интересы Москвы носят исключительно оборонительный характер. "Карл XII, Наполеон, Гитлер. Это Запад всегда нападал на Россию", — заявил Тельчик, добавив, что в наши дни североатлантический альянс проводит учения рядом с российской границей, тем самым только ухудшая ситуацию.