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Названы вероятные места для побега Порошенко 

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В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию. Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко.
«Если Порошенко не выиграет, будет огромный запрос на его наказание. Порошенко его заслуживает, потому что он занимался банальной тупой коррупцией и покрывал коррупцию своих друзей будучи президентом Украины», — сказал парламентарий.
Об аналогичном развитии ситуации говорил ранее бывший министр экономики Украины Владимир Лановой в статье для издания «Главред». По его словам, глава государства понимает, что не сможет выиграть выборы, поскольку на втором сроке ему придется отвечать за неудовлетворительное состояние армии, коррупцию, нарушение избирательного права и конституции государства.
Лановой отметил, что на возможность побега из Украины якобы говорят желание президента продать «Ленинскую кузницу» (актив киевского судостроительного завода, принадлежащий Порошенко, также известный как «Кузница на Рыбальском», — прим. «Ленты.ру»), а также декларирование доходов, возросших за год в 82 раза.
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В мире , Видео , Сергей Лещенко , Петр Порошенко , Верховная Рада , Lenta.ru , Испания , Молдова
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