Названы вероятные места для побега Порошенко

«Если Порошенко не выиграет, будет огромный запрос на его наказание. Порошенко его заслуживает, потому что он занимался банальной тупой коррупцией и покрывал коррупцию своих друзей будучи президентом Украины», — сказал парламентарий.

Об аналогичном развитии ситуации говорил ранее бывший министр экономики Украины Владимир Лановой в статье для издания «Главред». По его словам, глава государства понимает, что не сможет выиграть выборы, поскольку на втором сроке ему придется отвечать за неудовлетворительное состояние армии, коррупцию, нарушение избирательного права и конституции государства.