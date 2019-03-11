Президент Украины Петр Порошенко может сбежать В Испанию или Молдавию, если проиграет на предстоящих выборах, заявил бывший член Блока Порошенко, депутат Верховной рады Сергей Лещенко на своем YouTube-канале.
"Думаю, если Порошенко не выиграет, он может бежать из страны. Тут проблема не только в Порошенко, а что будет огромный запрос на наказание Порошенко. То есть не только новый президент не будет любить Порошенко, а в обществе будет огромный запрос на то, чтобы его наказать", — заявил он.
При этом, считает депутат, нынешний президент может бежать либо в Испанию, где у него есть недвижимость, либо в Молдавию, "где проживает его бизнес-партнер олигарх Владимир Плахотнюк".
Парламентарий подчеркнул, что Порошенко необходимо наказать за коррупцию.
"Честно вам скажу, Порошенко заслуживает наказания, потому что он занимался не просто какими-то нечистоплотными вещами, а банальной тупой коррупцией и покрывал коррупцию своих друзей, будучи президентом Украины. Я это знаю, как человек, который лично общался с Порошенко", — заключил Лещенко.
Ранее о вероятном побеге Порошенко сообщил бывший министр экономики Владимир Лановой.
Очередные президентские выборы пройдут на территории Украины 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20 процентов.