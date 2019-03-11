Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Telegraph: Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за Brexit 

ТАСС + ещё 3 36 минут назад
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров (за исключением двух его членов) из-за кризисной ситуации с выходом Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit). Об этом в воскресенье сообщила газета The Daily Telegraph.
По данным издания, члены британского правительства выступают за уход Мэй в отставку не позднее июля, чтобы новый лидер Консервативной партии мог провести следующий этап переговоров по Brexit, если парламент выступит против перспективы выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве с Брюсселем. "Я бы сказал, что в кабинете есть только два министра, которые все еще поддерживают ее. Все остальные потеряли веру в ее способность руководить", — сказал правительственный источник газеты.
Ожидается, что британский премьер потерпит поражение 12 марта в ходе очередного голосования по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit. Уже на следующий день депутаты, как ожидается, проголосуют по вопросу реализации сценария Brexit без сделки и, согласно прогнозам, отвергнут такой вариант. Если парламентарии выступят против "жесткого" Brexit, то затем они рассмотрят необходимость переноса даты выхода Великобритании из ЕС, что окончательно подорвет позиции Мэй, пишет издание.
The Daily Telegraph отмечает, что глава британского правительства может оставить свой пост уже к вечеру 13 марта, если оппозиционная Лейбористская партия инициирует и выиграет голосование о вынесении вотума недоверия правительству.
15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit, а позднее одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о "бэкстопе" в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) и заменить его альтернативным вариантом.
Спустя почти два месяца Мэй попытается добиться одобрения парламентом своей сделки. По утверждению британского министра финансов Филипа Хаммонда, очередной отказ Палаты общин поддержать соглашение создаст реальные предпосылки для откладывания намеченных сроков Brexit (выход страны из ЕС запланирован на 29 марта) и создаст крайне неопределенные перспективы для будущего Великобритании.
ТАСС: последние новости
В Черкассах радикалы пытались заблокировать кортеж Порошенко Митинг оппозиции в Каракасе завершился без инцидентов Нетаньяху: выборы в Израиле не помешают восстановлению спокойствия в районах вокруг Газы
Комментарии
В мире , Видео , Тереза Мэй , Филип Хаммонд , Парламент Великобритании , ЕС , Лейбористская партия , Консервативная партия , Daily Telegraph , Брюссель , Великобритания
Читайте также
Видео
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
Раскрыта просьба пилота потерпевшего крушение Boeing-737
Происшествия Катастрофы
Нетаньяху пригрозил военной операцией
В мире Ближний Восток
Почему США разваливаются как СССР
В мире Статьи
Появилось новое видео с места крушения Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Уволенный за стопку коньяка актер из МХАТ сделал заявление
Общество Шоу-бизнес
Что скрывал красавчик Саша из группы Дятлова
Общество Статьи
Кадыров объяснил появление мины у дипломата США
Политика
В Москве нашли девочку-маугли с вросшим в шею проводом
Происшествия Общество
Скриптонит опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение