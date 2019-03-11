Telegraph: Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за Brexit

По данным издания, члены британского правительства выступают за уход Мэй в отставку не позднее июля, чтобы новый лидер Консервативной партии мог провести следующий этап переговоров по Brexit, если парламент выступит против перспективы выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве с Брюсселем . "Я бы сказал, что в кабинете есть только два министра, которые все еще поддерживают ее. Все остальные потеряли веру в ее способность руководить", — сказал правительственный источник газеты.

Ожидается, что британский премьер потерпит поражение 12 марта в ходе очередного голосования по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit. Уже на следующий день депутаты, как ожидается, проголосуют по вопросу реализации сценария Brexit без сделки и, согласно прогнозам, отвергнут такой вариант. Если парламентарии выступят против "жесткого" Brexit, то затем они рассмотрят необходимость переноса даты выхода Великобритании из ЕС, что окончательно подорвет позиции Мэй, пишет издание.

The Daily Telegraph отмечает, что глава британского правительства может оставить свой пост уже к вечеру 13 марта, если оппозиционная Лейбористская партия инициирует и выиграет голосование о вынесении вотума недоверия правительству.

15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit, а позднее одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о "бэкстопе" в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) и заменить его альтернативным вариантом.