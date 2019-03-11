В Раде рассказали, как Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году

По его словам, всего один час отделяет всемирный день почитания памяти жертв Второй мировой от "русского мира", к которому депутат не относит Украину.

"Вопрос 9 мая — это вопрос одного часа, потому что когда в 1945 году в Берлине было 23:00 8 мая, в Москве уже было 01:00 9 мая. Один час превратил всех нас в заложников Кремля", — заявил Леонов.

Он также добавил, что весь мир празднует окончание Второй мировой войны 8 мая, и только Украина "привязана" к России из-за разницы в часовых поясах.

Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил был подписан представителями Верховного командования вермахта, верховного командования Западных союзников и Советского Союза 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени в французском городе Реймс. Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени).

Однако по требованию Сталина состоялось вторичное подписание капитуляции в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте. Этот время и считается датой подписания окончательного акта о капитуляции Германии.