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В Раде рассказали, как Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году 

РИА Новости
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады Украины Эдуард Леонов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украина стала "заложником Кремля" в 1945 году "из-за разницы часовых поясов".
По его словам, всего один час отделяет всемирный день почитания памяти жертв Второй мировой от "русского мира", к которому депутат не относит Украину.
"Вопрос 9 мая — это вопрос одного часа, потому что когда в 1945 году в Берлине было 23:00 8 мая, в Москве уже было 01:00 9 мая. Один час превратил всех нас в заложников Кремля", — заявил Леонов.
Он также добавил, что весь мир празднует окончание Второй мировой войны 8 мая, и только Украина "привязана" к России из-за разницы в часовых поясах.
Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил был подписан представителями Верховного командования вермахта, верховного командования Западных союзников и Советского Союза 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени в французском городе Реймс. Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени).
Однако по требованию Сталина состоялось вторичное подписание капитуляции в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте. Этот время и считается датой подписания окончательного акта о капитуляции Германии.
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В мире , Верховная Рада
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