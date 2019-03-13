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Мадуро решил помолиться ради включения электричества 

Lenta.ru + ещё 16 7 часов назад
Фото: Reuters
Избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал сограждан молиться, чтобы восстановить энергоснабжение в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию его выступления в Periscope.
«Прошу молиться за Венесуэлу. Просишь Господа — и электричество возвращается», — сказал Мадуро. Президент также призвал граждан экономить электроэнергию, пока не закончатся аварийные работы на подстанциях.
Мадуро объявил 12 и 13 марта нерабочими днями из-за перебоев в подаче электроэнергии, которые произошли в 23-х из 24-х штатов. Глава государства назвал это «электрической войной» со стороны США. Национальная энергетическая компания страны объяснила случившееся диверсией на гидроэлектростанции «Гури» в штате Боливар.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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