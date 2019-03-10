Как украинские националисты прервали выступление Порошенко в Черкассах

МВД Украины сообщили о задержании двух участников столкновений между членами Национального корпуса и сотрудниками правопорядка, произошедших во время выступления президента страны Петра Порошенко Черкассах . В результате стычек пострадали 22 полицейских, а украинскому лидеру пришлось прервать свою речь и покинуть сцену. Глава МВД Арсен Аваков осудил действия радикалов. Однако эксперты отмечают, что Нацкорпус напрямую связан с батальоном «Азов», который входит в структуру министерства. По мнению аналитиков, все участники предвыборной гонки разыгрывают националистическую карту, поэтому Порошенко не может быть уверен в лояльности радикалов.

Активисты партии «Национальный корпус» 9 марта прервали выступление президента Украины Петра Порошенко в Черкассах во время его встречи с жителями города. Сначала они применили пиротехнику, затем спровоцировали стычки между местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов, охранявшими общественный порядок, после чего стали выкрикивать националистические лозунги и требовать от президента ответить на их вопросы. В итоге Порошенко пришлось прервать свою речь и удалиться со сцены.

Его место заняли активисты и потребовали арестовать предполагаемых виновников хищений в концерне «Укроборонпром»

По информации МВД Украины, во время стычки с членами Нацкорпуса пострадали двадцать два стража порядка.

«Сегодня, 10 марта, по состоянию на 10:00 (11:00 мск) утра в больницу обратилось 22 работника полиции, которые получили травмы в результате столкновения. 19 из них госпитализированы», — заявили в ведомстве. Уточняется, что среди пострадавших — начальник Управления нацполиции по Черкасской области.

«Контролировать избирательный процесс»

Украинские следователи возбудили два уголовных дела против зачинщиков столкновений по статьям о хулиганстве и угрозе или насилии в отношении работника правоохранительных органов.

10 марта в МВД сообщили, что были задержаны двое подозреваемых в организации беспорядков.

«В рамках расследования уголовных производств по факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка», — заявили в ведомстве.

В свою очередь, глава МВД Украины Арсен Аваков осудил действия националистов, назвав их недопустимыми.

«Любому гневу есть разумные границы! То, что сегодня на митинге Порошенко в Черкассах предприняли представители Национального корпуса, недопустимо!», — написал Аваков в Facebook.

При этом некоторые подписчики обвинили министра в лицемерии.

«Вы сами дали им (националистам из «Нацкорпуса». — RT) такую волю, они делают, что хотят с вашего молчаливого согласия», — написал один из пользователей соцсети.

Напомним, «Национальный корпус» был создан на базе общественной организации «Гражданский корпус » Азов », связанной, в свою очередь, с одноимённым добровольческим батальоном. В отличие от ряда других нацбатов, «Азов» не был расформирован. Он перешёл в подчинение Нацгвардии в статусе отдельного отряда спецназначения.

Командир «Азова» Андрей Билецкий тоже не ушёл в тень — он стал нардепом Верховной рады . Осенью 2018 года Билецкий объявил о намерении баллотироваться на пост президента, однако в январе 2019 года политик отказался от участия в предвыборной кампании, поставив перед собой другую цель — возглавляемая им партия «Национальный корпус» должна нарастить численность до 50 тыс. членов и получить в 2019 году «самую мощную» фракцию в Раде.

Как пояснил в интервью RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, власти Украины, включив нацбатальон в состав МВД, легализовали его деятельность.

Похожей точки зрения придерживается и украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Как отметил эксперт в беседе с RT, «Азов» сохранил определённую самостоятельность и после формального включения в состав МВД.

Эксперты не исключают, что Аваков не вполне искренен, когда публично критикует активистов «Национального корпуса».

«Считается, что «Азов» связан с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. Обычно Билецкий и политическое крыло «Азова» — «Национальный корпус» — координируют с ним свою деятельность. Сейчас и так непростые отношения между Аваковым и Порошенко обострились ещё сильнее, — пояснил Погребинский. — Не исключено, что глава украинского МВД с помощью радикалов будет контролировать избирательный процесс».

Инцидент в Черкассах стал второй за субботу стычкой националистов с полицией. Ранее в Киеве несколько сотен участников «Нацкорпуса» и движения «Национальные дружины» пришли к зданию администрации президента в Киеве, требуя призвать к ответственности виновников коррупционных хищений в «Укроборонпроме», раскрытых в рамках журналистского расследования. Националисты требовали, чтобы власти арестовали бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря и других участников предполагаемой коррупционной схемы.

Комментируя беспорядки в Киеве и Черкассах на своей странице в Facebook, Билецкий заявил, что «у власти полностью отказал здравый смысл», так как для отпора националистам, по его словам, на Банковую улицу были стянуты тысячи полицейских, соорудивших баррикады из грузовиков и биотуалетов.

Коррупция на высшем уровне

Серию антиправительственных акций представители «Национального корпуса» начали после того, как украинское издание «Наши деньги» обнародовало расследование коррупционной схемы, применявшейся в ГК «Укроборонэкспорт» в течение многих лет. К таким выводам журналисты пришли, ознакомившись с архивом документов, который прислал в редакцию анонимный отправитель ещё в конце прошлого года. Эти материалы включали в себя переписку участников коррупционной цепочки. Однако обнародовать данные журналисты решили только в разгар предвыборной кампании — в конце февраля 2019 года.

Из документов следует, что сотни миллионов гривен выводились со счетов «Укроборонпрома» посредством закупки комплектующих по многократно завышенным ценам. Разница оседала в карманах руководства концерна и аффилированных с ним лиц, среди которых сын замглавы СНБО Олега Гладковского Игорь. В схеме были задействованы компании-посредники, среди которых числится принадлежавшее Порошенко до 2018 года судостроительное предприятие «Кузница на Рыбальском». Кроме того, главу государства связывает личная дружба с Олегом Гладовским, пишут украинские СМИ.

Соперники действующего президента по предвыборной гонке постарались извлечь из этой истории максимальную выгоду. Так, Юлия Тимошенко объявила о намерении инициировать процедуру импичмента Порошенко. Глава государства попытался купировать последствия скандала, отправив в отставку Олега Гладковского. Кроме того, Порошенко призвал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать информацию о коррупции в «Укроборонпроме».

«Делаю это впервые. Публично обращаюсь с призывом к НАБУ расследовать резонансные публикации и расставить все точки над «і». Если кто виноват — наказать!» — написал украинский президент в Twitter 4 марта.

Но вскоре глава государства сменил тактику. 7 марта он заявил, что украинские правоохранительные органы давно уже ведут расследование в отношении описанной журналистами схемы. По словам Порошенко, оказавшиеся в распоряжении СМИ документы исчезли из уголовного дела незадолго до предъявления фигурантам официального обвинения. Таким образом, авторы «слива» информации попытались «подорвать доверие» населения к органам государственной власти и армии, заявил президент в интервью телеканалам.

Впрочем, все попытки Порошенко отвести от себя подозрения не производят впечатления на радикалов из «Национального корпуса» и «Национальных дружин», которые не прекращают организовывать акции протеста. Активисты требуют привлечь к ответственности всех указанных в журналистском расследовании чиновников, включая самого главу государства.

«Ситуация хаоса»

Примечательно, что именно Порошенко приложил немало усилий для разжигания националистических настроений в стране. По мнению политологов, ещё во время подготовки к предвыборной кампании он сделал ставку на агрессивный национализм.

В рамках этой тактики, например, глава государства добился предоставления Украине томоса об автокефалии Константинопольским патриархатом. Администрация президента представила это событие как большую победу Незалежной в борьбе за независимость от России, ставшую заслугой Порошенко. Политик даже отправился в агитационный «томос-тур» по стране, в ходе которого показывал населению полученный от Константинопольского патриарха церковный документ. Эти поездки стали элементом предвыборной кампании Порошенко под лозунгом «Армия, язык, вера».

Однако политические конкуренты вовсе не собираются уступать украинскому лидеру патриотическую повестку, отмечают эксперты. В той или иной степени националистическую тематику сегодня используют практически все политические силы на Украине. Тем более у некоторых политиков уже есть подобный опыт — к примеру, Юлия Тимошенко во время избирательной кампании 2011 года активно пользовалась поддержкой националистов из ОУН-УПА*, которые призывали отдать за неё голоса всех «сознательных патриотов».

По мнению Безпалько, на Украине сложилась ситуация, при которой политики уже не могут снизить уровень националистической истерии, поскольку рискуют подвергнуться обвинениям в предательстве украинских интересов.

«Выступать с националистических позиций — единственный выбор, доступный кандидатам на пост президента», — считает эксперт.

Скандал вокруг «Укроборонпрома» стал серьёзным козырем в руках оппонентов Порошенко, отмечают аналитики. Политик, называющий себя главным покровителем армии, замешан в скандале, связанном с хищениями в оборонной отрасли. Поэтому было бы странно, если бы враги президента не попытались воспользоваться этой возможностью.

Однако, даже оказавшись в центре коррупционного скандала, Порошенко сохраняет высокие шансы на победу. Как пояснил Безпалько, глава государства располагает административным ресурсом, может организовать фальсификации голосования, а также использовать государственные ресурсы для политической рекламы.

Похожей точки зрения придерживается и Михаил Погребинский.

«Победа на выборах Порошенко не гарантирована, однако он имеет существенное преимущество над другими националистами. Нынешнему президенту Украины приходится достаточно сложно, тем более что на конкурентном поле националисты, включая «Национальный корпус», выступают и на стороне его оппонентов», — пояснил эксперт.

Связанные с нацбатом «Азов» политические структуры представляют серьёзную угрозу для Порошенко, утверждают аналитики.

«Азов» — достаточно серьёзная сила, так как люди, входящие в его состав, зачастую убеждены в своей ненависти, организованы, обучены и неплохо экипированы. При необходимости в ситуации хаоса или неопределённости, когда власть «валяется под ногами», их могут крайне эффективно задействовать», — считает Безпалько.

В свою очередь, Погребинский полагает, что националисты могут повлиять на ход избирательной кампании, так как располагают серьёзными ресурсами.

«Случится ли повторение националистического «Майдана», учитывая активизацию радикалов, будет зависеть от хода избирательной кампании. Обострения возможны, но как именно будет развиваться ситуация, покажет время», — подытожил эксперт.