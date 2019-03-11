СМИ: курды уничтожили десятки боевиков ИГ на востоке Сирии

Курдские формирования ликвидировали несколько десятков боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России ) в ходе операции против ее форпоста в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата. Об этом, как сообщил телеканал Al Mayadeen, заявил в понедельник глава информационной службы вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мустафа Бали.

По его словам, продвижению курдских бойцов мешают заминированные террористами участки и огонь снайперов. Кроме того, смертники предприняли несколько атак на позиции курдов. В результате, по данным Бали, погиб один ополченец СДС, еще четверо получили ранения.

Отряды СДС возобновили в воскресенье штурм форпоста ИГ в Эль-Багузе после того, как завершился второй этап эвакуации оттуда мирных граждан. В операции участвуют свыше 2,5 тыс. бойцов из спецподразделений, численность противостоящих им боевиков неизвестна.

Поддержку с воздуха отрядам СДС оказывают ВВС западной коалиции, которые нанесли удары по складам с боеприпасами. По информации агентства SANA, в результате этого налета погибли более 50 человек, большинство жертв — женщины и дети.