Подвергающийся нападкам радикалов Порошенко нашел новое предвыборное обещание

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что украинские военные моряки, задержанные Россией в ходе инцидента в Керченском проливе, вернутся домой после президентских выборов на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

«К сожалению, я не ожидаю позитивных новостей до президентских выборов. Путин четко заявил, что он не будет делать ни одного шага. Но сразу же после победы — мы ждем вашего возвращения домой», — заявил украинский лидер.

При этом он не уточнил, как именно собирается возвращать граждан Украины.

В феврале украинский президент потребовал от российских властей отпустить на свободу 24 украинских моряка, задержанных в конце ноября в ходе инцидента в Керченском проливе.

«И вы, и ваш лидер (очевидно, имелся в виду президент России Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») — убийцы украинцев. Запомните это», — сказал он.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. За пост главы государства поборется 39 кандидатов. Пока тройку лидеров возглавляет Владимир Зеленский . По данным последних соцопросов, Порошенко хоть и имеет шансы на выход во второй тур выборов, но проигрывает там всем ближайшим конкурентам. При этом против него регулярно устраиваются демонстрации националистов.