Гуаидо попросит объявить в Венесуэле режим ЧП

Спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, попросит власти объявить в стране чрезвычайное положение.

Об этом сообщает AFP.

Ранее в Венесуэле заявили о гибели 79 человек из-за отключений света.

Как отмечалось, на крупной гидроэлектростанции «Эль-Гури» произошла диверсия. Позднее электроснабжение на востоке страны было восстановлено.

Правительство объявило пятницу, 8 марта, выходным днём из-за перебоев с электричеством.