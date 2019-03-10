Гуаидо попросит объявить в Венесуэле режим ЧП 

Спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, попросит власти объявить в стране чрезвычайное положение.
Об этом сообщает AFP.
Ранее в Венесуэле заявили о гибели 79 человек из-за отключений света.
Как отмечалось, на крупной гидроэлектростанции «Эль-Гури» произошла диверсия. Позднее электроснабжение на востоке страны было восстановлено.
Правительство объявило пятницу, 8 марта, выходным днём из-за перебоев с электричеством.
Вашингтон обвинил правительство венесуэльского лидера Николаса Мадуро в отключении электроэнергии.