Американский след: кто напал на посольство КНДР

Спецслужбы США могут быть причастны к нападению на посольство КНДР Мадриде , произошедшее 22 февраля. Действия нападавших напоминают акции американских спецагентов в схожих операциях, указывают источники в МВД Испании . В свою очередь, по словам сотрудников посольства, в атаке могли участвовать граждане Южной Кореи. Испанская полиция рассматривает также версию с атакой северокорейских спецслужб на свою же дипмиссию.

Нападение на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля могли организовать спецслужбы США. В пользу этой версии говорит «почерк» нападавших, заявил источник издания El Confidencial в МВД Испании, знакомый с ходом следствия.

«Действия нападавших похожи на то, как действуют американские спецагенты в похожих операциях», — заявил собеседник издания.

Деталей атаки на дипмиссию он приводить не стал. При этом сотрудники посольства Северной Кореи утверждают, что нападавшие говорили по-корейски и могут быть гражданами Южной Кореи.

Полиция Испании сообщает, что в нападении участвовали около 10 человек. Они ворвались в здание посольства КНДР, захватили сотрудников дипмиссии, надели на них «намордники и наручники». Нападавшие искали какую-то информацию, добавили сотрудники посольства, в частности данные на компьютерах, и забрали с собой часть электронных устройств.

«Возможно, они действовали в сотрудничестве с другими разведслужбами или при участии дополнительных сотрудников», — отметил источник.

Одна из сотрудниц посольства смогла сбежать, спрыгнув из окна второго этажа. Женщина добралась до полицейского участка и сообщила об атаке. По данным испанских правоохранителей, в день нападения уличные фонари «работали только наполовину». Нападавшие скрылись с места преступления на двух автомобилях, которые вскоре были обнаружены неподалеку.

Следствие также рассматривает версию о том, что операцию могли организовать спецслужбы КНДР. Атака на посольство может быть связана с бывшим послом Северной Кореи в Мадриде, объявленного персоной нон грата и высланного из страны в 2017 году.

Спустя всего неделю после нападения на мадридское посольство КНДР, 27-28 февраля во вьетнамском Ханое прошел второй саммит США—КНДР, в ходе которого обсуждалась денуклеаризация Корейского полуострова.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам второго саммита, проходившего в Ханое. Глава Белого дома заявил, что КНДР хочет полного снятия санкций, на что США идти не готовы. По словам американского президента, это было не только его решение — такой же позиции придерживается госсекретарь Майк Помпео. Несмотря на это, Трамп считает состоявшуюся встречу «продуктивной».

Ким Чен Ын, отвечая на вопрос журналиста The Washington Post , перед встречей в четверг рассказал, что ожидает «хороших результатов». Это, кстати, стало его первым взаимодействием с американской свободной прессой, отмечает издание.

«Пока рано говорить об этом. Я не буду предрешать. Из тех чувств, что я испытываю сейчас, у меня есть ощущение, что будут хорошие результаты», — заявил северокорейский лидер.

Впрочем, несмотря на итоги, президент США все же заявил, что «саммит [в Ханое] завершился на очень дружественной ноте».

Ламберт провел консультации с послом по особым поручениям Олегом Бурмистровым и заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым. На встрече они обсуждали итоги переговоров лидеров США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. В посольстве отметили, что цель консультаций — обсуждение дальнейшего взаимодействия Москвы и Вашингтона для достижений окончательной и «в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи».

Как отмечает НСН, в ходе встречи с Ким Чен Ыном лидер США потребовал закрыть предприятие по обогащению урана. После отказа северокорейского главы согласиться на требование Трампа переговоры были приостановлены по инициативе американской стороны.