Нетаньяху пригрозил военной операцией

Нетаньяху предупредил ХАМАС о готовности Израиля к военной операции

Израиль , несмотря на близость выборов, готов пойти на любые меры, включая масштабную военную операцию, для восстановления затишья на своих границах с сектором Газа, предупредил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху

Он дал понять, что считает ответственным за все агрессивные действия с территории анклава правящее там движение ХАМАС , хотя и знает, что за последними пусками ракет и воздушных шаров с взрывными устройствами стоят мелкие группировки, не подконтрольные властям сектора Газа.

"В последние дни мы наблюдаем провокации, поднимающие голову со стороны сектора Газа. Это делается неконтролируемыми группировками, но не снимает с ХАМАС… ответственности за все, что исходит из сектора Газа", — сказал Нетаньяху на воскресном заседании правительства.

Минувшей ночью ВВС Израиля в очередной раз атаковали базу одного из военизированных формирований ХАМАС в северной части сектора Газа, и два судна, которые использовались боевиками-исламистами. Армейская пресс-служба назвала бомбардировку ответом на ракету, которая была выпущена накануне вечером по югу Израиля, и связки шаров с взрывными или зажигательными устройствами, которые после нескольких месяцев перерыва вновь полетели через границу.

"Я слышал, что в Газе говорят, что из-за избирательной кампании (в Израиле), масштабная операция снята с повестки. Я предлагаю ХАМАС не рассчитывать на это. Мы будем делать все, что нужно, чтобы восстановить безопасность и спокойствие по периметру границ Газы и на юге в целом", — сказал Нетаньяху.

Парламентские выборы в Израиле, по итогам которых будет формироваться правительство и определится следующий премьер-министр, состоятся менее, чем через месяц — 9 апреля.