«Поднять страну»: Тимошенко раздала обещания

На митинге она представила свой "новый курс" и пообещала "поднять стану не более чем за 5 лет", снизить цены на газ как минимум в 2 раза.

"Мы поднимем страну и не более чем за 5 лет. Мы вернем мир, а Донбасс и Крым будут украинскими", — заявила Тимошенко.

Тимошенко назвала выборы шансом изменить кланово-олигархическую систему и обвинила действующие власти в фальсификации выборного процесса.

Ранее Тимошенко призвала своих сторонников взять с собой на избирательные участки три пары очков, чтобы увидеть ее фамилию в бюллетене.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.