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«Поднять страну»: Тимошенко раздала обещания 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Кандидат в президенты Украины лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела в Киеве встречу с избирателями, передает УНИАН.
На митинге она представила свой "новый курс" и пообещала "поднять стану не более чем за 5 лет", снизить цены на газ как минимум в 2 раза.
"Мы поднимем страну и не более чем за 5 лет. Мы вернем мир, а Донбасс и Крым будут украинскими", — заявила Тимошенко.
Тимошенко назвала выборы шансом изменить кланово-олигархическую систему и обвинила действующие власти в фальсификации выборного процесса.
Ранее Тимошенко призвала своих сторонников взять с собой на избирательные участки три пары очков, чтобы увидеть ее фамилию в бюллетене.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , УНИАН
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