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Асад заявил о новых формах войны против Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Война против Сирии теперь переместилась в сферу экономических санкций и блокады, заявил президент страны Башар Асад.
Асад на встрече с помощником министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуном отметил, что основой новой формы войны с Сирией стала блокада и экономическая война, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сирийского президента.
«Инструменты международной политики сегодня изменились: разногласия, которые ранее разрешались путем диалога, теперь стали регулироваться другими путями. Используются другие методы — бойкот, отзыв послов, экономическая блокада, использование терроризма», — сказал он.
Асад отметил, что экстремистские идеи распространяются по всему миру, и борьба с терроризмом должна вестись не только военными методами, важнее противодействовать идеологии боевиков.
«Именно борьба с терроризмом приведет в конечном итоге к политическому решению. Любые разговоры о политических решениях в свете распространения терроризма являются заблуждением и иллюзией», — сказал он.
Помощник главы МИД Китая также встретился с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом. Сяодун отметил, что Китай активно участвует в восстановлении САР и намерен развивать экономическое сотрудничество с Дамаском.
Ранее в воскресенье глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел высказывал мнение, что Россия воспользуется «пустотой» после ухода американских войск из Сирии и будет еще активнее поддерживать «жесткие методы режима Асада».
В феврале президент России Владимир Путин называл странным решение некоторых стран о санкциях против оказывающих Сирии гуманитарную помощь.
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Комментарии4
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Политика , Башар Асад , Валид Муаллем , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Китай , Сирия
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