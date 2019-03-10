Чемодан без ручки: в Раде признали усталость Европы от Украины

Верховной раде заявили, что Европа устала от провальной политики нынешних украинских властей, но бросить Киев не может. Ранее в украинском парламенте рассказали, что обслуживать долги, которые «навязал» МВФ , страна не в состоянии. При этом для получения траншей Украина должна поднимать тарифы и вырубать лес.

Европа устала от Украины, но бросить ее не может, рассказал депутат Верховной рады и кандидат в президенты страны Юрий Бойко

По его словам, европейцы осознают, что Украина идет не в том направлении, которое ей задали в Европе. Кроме того, он указал на провальные реформы нынешних властей Украины и ухудшение качества жизни населения.

«Утомление есть, но бросить не могут — как чемодан без ручки. У европейцев эта усталость больше, потому что они непосредственно с этим столкнулись», — пояснил парламентарий.

Также он выразил надежду на то, что власть на Украине по итогам выборов 31 марта поменяется и с новым президентом и парламентом страна станет развиваться.

«Самое главное — избежать какого-либо переворота», — добавил нардеп.

В конце января нынешнего года депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Европу не заботят будущие финансовые потери Украины от потенциального прекращения транзита российского газа, а заявления европейских лидеров по этой проблеме не подтверждаются делами.

Он указал, что Франция Германия лишь на словах озабочены возможной потерей Киевом доходов от транзита и действуют вразрез с собственными заявлениями.

По словам депутата, номинальные «партнеры» Украины в ЕС на самом деле действуют с позиции «своя рубашка ближе к телу» и преследуют решение собственных проблем, заботясь лишь об обеспечении бесперебойной поставки газа на свою территорию.

«Проблема Украины — это проблема Украины. У нас нет ни одного партнера в решении наших проблем. Так называемая «озабоченность» Меркель, Макрона по поводу транзита через Украину — это всего лишь заявления, которые разбиваются об интересы Европы с точки зрения обеспечения ее газом», — цитирует нардепа ФАН.

Депутат напомнил, что со времен премьерства Юлии Тимошенко было две «газовые войны», которые угрожали Европе срывом поставок топлива, поэтому сегодня ЕС воспринимает Киев как ненадежного поставщика. Мураев считает, что обходные газопроводы, дающие практически стопроцентную надежность поставок, больше отвечают интересам европейцев.

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник также пояснил, что безвизовый режим со странами ЕС негативно повлиял на жизнь на Украине, передает НСН.

«Что такое безвизовый режим? Это возможность заработать деньги на Украине и потратить их на выходных или в отпуске в Европе.

Как говорил Порошенко, посмотреть венскую оперу, выпить чашечку кофе и вернуться домой. Реально в той форме, в какой существует безвизовый режим на Украине, это форма депортации. Не доволен жизнью на Украине и работой — уезжай в Европу. Это трудовая миграция», — заявил экс-парламентарий.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал Украину колониальной страной. Также он отметил, что безвизовый режим со странами ЕС стал главной угрозой для страны.

«Мы с вами — колония, из которой сегодня высасывают трудовые ресурсы», — сказал парламентарий.

По его мнению, страны Евросоюза улучшают условия для трудовой миграции украинцев и, таким образом, «высасывают из Украины завтрашний день».

Депутат также советовал согражданам не смотреть телевизор. Так он отреагировал за слова президента Украины Петра Порошенко о росте экономики страны. По его словам нужно не слушать то, что говорят по телевизору, а смотреть на то, что есть в холодильнике.

«Если вы открыли холодильник и вам стало лучше, тогда телевизор не врет и у вас все в порядке», — сказал Рабинович.

Он добавил, что в настоящее время слышит по телевизору, что украинцы живут лучше, а Украину везде приняли, но «это все вранье».

Также Рабинович давал оценку отношениям Украины и Международного валютного фонда (МВФ). Второй он назвал «захватнической организацией».

По мнению депутата, обслуживать долги, которые украинской стороне «навязал» МВФ, страна не в состоянии. При этом для получения траншей Украина должна поднимать тарифы и вырубать лес.

«Все, что хочет МВФ — фонд в принципе действует как захватническая организация, которая пытается сделать у нас сырьевой участок», — сказал политик.

Он добавил, что МВФ оказывал стране финансовую помощь, но при этом ставил украинскую сторону во главу списков стран с коррупцией.

«Вы либо в доле, либо дурни. Поэтому ни тот, ни другой случай не работает. Мы не можем отдавать те долги, которые вы нам насовали», — заметил Рабинович.

Именно с деятельностью Порошенко связывают бедность украинцев и в самой Украине. Так, лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко указала, что за прошедший год доход Порошенко вырос в 82 раза на фоне бедности украинцев. Она уточнила, что увеличения дохода ему удалось добиться в том числе через предоставление денег Украине под проценты.