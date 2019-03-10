Вместе против России: президент Латвии обратился к Европе

Президент Латвии Раймондс Вейонис обвинил Москву в попытке влиять на Прибалтику через русское население. Ранее мэр Риги Нил Ушаков заявил, что гордится своими русскими корнями и родиной — Латвией. В тот день на Ратушной площади в латвийской столице собрались тысячи человек для поддержки мэра, дома у которого прошли обыски.

Президент Латвии Раймондс Вейонис обвинил Москву в попытке влиять на Прибалтику через русское население. Об этом политик заявил в интервью немецкому изданию Spiegel, отвечая на вопрос журналиста о том, как латвийские власти могут охарактеризовать жизнь русского меньшинства, составляющего около четверти населения Лавтии.

«Большинство этнических русских лояльны нашим властям. Большинство из них живут в нашей стране в течение нескольких поколений. Их предки участвовали в нашей борьбе за свободу и в нашем основании столетие назад, они тоже пострадали при Сталине. Однако меньшая часть россиян долго не проживала в Латвии, многие из них служили в Советской Армии. Они более восприимчивы к попыткам Москвы повлиять на нашу страну», — указал глава государства.

Он пояснил, что часть этнических русских участвует в демонстрациях против запланированного закона об укреплении латышского языка в образовании. Президент Латвии призвал не допускать недооценку «русского влияния» на Прибалтику.

«Многие смотрят российское телевидение, и российское правительство пытается оказать сильное влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду.

Нет сомнений в том, что Кремль делает что-то и для укрепления пророссийских сил в Европейском парламенте и раскола Европы.

Все демократы должны быть готовы к этому. И важно дать понять гражданам, что они стоят перед важными выборами. Это вопрос нашего будущего», — выразил уверенность Вейонис.

Также он обвинил Москву в ведении агрессивной политики в целом.

«С 2014 года мы наблюдаем явно агрессивную политику России по достижению геополитических целей. Мы являемся соседними странами и разделяем общие экономические интересы. С другой стороны, мы должны быть бдительными. Нам нужен надежный сдерживающий фактор, чтобы однажды Россия не напала на другую европейскую страну -— как напала на Украину. Европа должна быть единой», — сказал президент Латвии.

В прошлом месяце мэр Риги Нил Ушаков заявил, что гордится своими русскими корнями и родиной — Латвией. В тот день на Ратушной площади в латвийской столице собрались тысячи человек для поддержки мэра, у которого прошли обыски. Ушаков выступил перед собравшимися и признался в любви к Латвии.

«Многие меня защищают, потому что я русский, и многие меня за это же и ругают. Мой родной язык — русский, родной язык моей жены — латышский. Наш ребенок, которому три года, говорит свободно на двух языках. Я горжусь тем, что я русский, и я люблю свой родной язык. Я горжусь тем, что я родился в Латвии, и я люблю Латвию», — рассказал глава города.

Он добавил, что всегда готов защищать и бороться за латышей и русских, потому что они — его семья. Мэр также намерен бороться за Латвию, так как эта страна — его родина, передает НСН.

«Другой у меня нет и никогда не будет», — добавил Ушаков.

По его словам, он огорчен конфликтами между латышами и русскими. Из-за постоянных размолвок между народами у него «болит сердце». Ушакову также не нравится, что политики сталкивают русских и латышей ради своих «грязных интересов».

В свете происходящего евродепутат и сопредседатель «Русского союза Латвии» Мирослав Митрофанов в своем видеообращении в фейсбуке к якобы «прокремлевской» партии «Согласие», которую не пригласили в правительство Латвии, предложил последним вливаться в борьбу за общие интересы — образование на родном языке для детей и социальную справедливость.

«Наша задача — урегулировать отношения русскоязычного меньшинства с латышским большинством на достойных условиях, — отметил собеседник. — Но для достижения этой цели надо свои обиды или антипатии друг к другу откладывать в дальний ящик. К тому же какое-то время проходит, очередная страница заканчивается, и необходимо начинать жить с новой страницы», — цитирует политика ФАН.

В том же месяце министры обороны Эстонии, Латвии и Дании во время встречи в Брюсселе подписали меморандум о взаимопонимании и создании на латвийской территории штаб-квартиры многонациональной дивизии НАТО, которая будет выполнять функции основной для функционирования нового международного подразделения альянса.

«Создание штаб-квартиры Многонационального подразделения «Север» в Латвии является очень важным шагом не только в укреплении обороны Латвии, но и для безопасности всего региона. Мы гордимся тем, что являемся принимающей стороной штаб-квартиры», — заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

При этом ранее бывший глава департамента стратегического планирования Генштаба ВС Латвии Раймонд Рубловский заявил, что в случае войны с Россией базы НАТО в Латвии будут уничтожены в первые несколько минут.

По его словам, при возможном конфликте армия Латвии не успеет повоевать. Он также добавил, что аналогичная судьба может ждать и Польшу с Румынией. Рубловский подчеркнул, что политики в Латвии постоянно «обостряют» отношения с Россией.