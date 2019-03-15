Участник президентской гонки в США обвинил Трампа в саботаже «российского дела»

Намеренный баллотироваться в президенты США демократ Бето О'Рурк заявил, что нынешний американский президент США Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту из-за связей с Россией . Свое мнение он выразил в интервью CBS News.

О'Рурк считает, что Трамп если не "сговаривался" с Россией, то "как минимум" пытался это сделать. Также, добавил политик, если Трамп не пытался "препятствовать правосудию", то "как минимум" осуществлял подобные попытки.

Демократ счел, что попытками помешать правосудию было увольнение директора ФБР Джеймса Коми , а также его твиты бывшему генеральному прокурору Джеффу Сешнсу.

Ранее стало известно, что ФБР решало, насколько "агрессивно" расследовать связи Трампа с Россией.