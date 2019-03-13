Трамп не увидел оснований для своего импичмента

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter в среду поблагодарил спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, которая выступила против его отстранения от должности.

"Я высоко ценю выступление Нэнси Пелоси против импичмента, но все должны помнить тот незначительный факт, что я не сделал ничего дурного. Ситуация в экономике и с безработицей — лучше, чем когда-либо, вооруженные силы и ветераны чувствуют себя лучше, чем когда-либо, и [есть] еще много успехов", — заявил Трамп.

Американский лидер также добавил, что для его импичмента нет оснований, поскольку он не был уличен в нарушении законов.

"Как вы собираетесь подвергнуть импичменту человека, которого многие считают президентом, добившимся наибольших успехов за первые два года [пребывания на посту главы государства], особенно когда он не сделал ничего плохого, а [решение об] импичменте выносится за преступления и правонарушения?" — написал Трамп.

Пелоси заявила в опубликованном в понедельник интервью газете The Washington Post , что она не поддерживает возможность импичмента президента Дональда Трампа.

В начале января Трамп по итогам встречи в Белом доме с представителями Конгресса по вопросу приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств заявил, что получил от Пелоси заверения, что демократы не собираются поднимать вопрос об импичменте.

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