Тимошенко заявила послу ЕС о масштабной фальсификации выборов командой Порошенко

"Сегодня встретилась с главой представительства Европейского союза на Украине Югом Мингарелли. Сообщила послу о ходе президентской кампании, а в первую очередь о масштабных фальсификациях, которые организует и осуществляет команда действующего президента Петра Порошенко", — говорится в сообщении на странице Тимошенко в Facebook.

Тимошенко подчеркнула, что то, что сейчас происходит с выборами, "несовместимо с демократией".

В свою очередь Мингарелли подчеркнул, что выборы на Украине "должны быть честными, свободными и происходить в соответствии с мировыми демократическими стандартами".