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Тимошенко заявила послу ЕС о масштабной фальсификации выборов командой Порошенко 

ТАСС + ещё 18 56 минут назад
Фото: Reuters
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в ходе переговоров с главой представительства Европейского союза на Украине Югом Мингарелли заявила о масштабной фальсификации предстоящих выборов командой действующего украинского лидера Петра Порошенко.
"Сегодня встретилась с главой представительства Европейского союза на Украине Югом Мингарелли. Сообщила послу о ходе президентской кампании, а в первую очередь о масштабных фальсификациях, которые организует и осуществляет команда действующего президента Петра Порошенко", — говорится в сообщении на странице Тимошенко в Facebook.
Тимошенко подчеркнула, что то, что сейчас происходит с выборами, "несовместимо с демократией".
В свою очередь Мингарелли подчеркнул, что выборы на Украине "должны быть честными, свободными и происходить в соответствии с мировыми демократическими стандартами".
Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге Владимир Зеленский, а второе и третье места делят между собой действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Вслед за ними в рейтинге идет кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.
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Комментарии
В мире , Социология , Украина , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС
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