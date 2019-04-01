Тимошенко не признает результаты президентских выборов, полагает эксперт

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не признает результаты президентских выборов на Украине, она попытается устроить "майдан", но у нее не хватит ресурсов, заявил РИА Новости заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Ранее депутат Верховной рады от фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что Тимошенко после параллельной обработки 63,5% голосов набирает 16,1% голосов, шоумен Владимир Зеленский — 28,1% и президент Украины Петр Порошенко — 15,2%.

"Я думаю, что она не признает, безусловно, результаты", — сказал Жарихин.

"Насчет "майдана" я не уверен, что ей удастся это сделать. Будет пытаться (устроить "майдан" — ред.), но я думаю, у нее ресурсов не хватит это сделать", — добавил эксперт.

Выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский. Также на выход во второй тур претендуют действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, между ними незначительный разрыв.

Порошенко заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. Сама организация своих оценок пока не давала. В свою очередь штаб Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования. Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко также заявил о нарушениях в избирательной кампании. ЦИК Украины говорил, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, полиция зафиксировала по состоянию на 22.00 мск более 2,1 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 39 уголовных дел.

Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не было российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогли проголосовать.