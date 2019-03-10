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Журналист из Австрии назвал причины запрета въезда на Украину 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Журналист австрийской телекомпании ORF Кристиан Вершутц, которого ранее украинские власти не допустили на Украину, заявил, что основания для запрета его въезда в эту страну являются «смешными и неправдивыми».
Как информирует телеканал NewsOne, СБУ запретила Вершутцу въезжать на Украину в течение года, объяснив это «необходимостью гарантировать безопасность журналиста».
По мнению журналиста, решение о запрете въезда в отношении него было принято из-за нежелания некоторых людей, чтобы он освещал выборы на Украине.
«Это трагикомично и не логично. Я сейчас обладаю свидетельством на временное проживание на Украине до конца июня этого года. Во-вторых, я обладаю только устным уведомлением, что мне запрещён въезд на Украину», — отметил Вершутц.
Он добавил, что работает военным корреспондентом на протяжении 20 лет. По его словам, запрещать въезд, ссылаясь на вопросы безопасности, «это смешно».
Ранее Вершутц заявил, что собирался взять интервью у кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , СБУ , Австрия
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