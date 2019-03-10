Журналист из Австрии назвал причины запрета въезда на Украину

Журналист австрийской телекомпании ORF Кристиан Вершутц, которого ранее украинские власти не допустили на Украину , заявил, что основания для запрета его въезда в эту страну являются «смешными и неправдивыми».

Как информирует телеканал NewsOne, СБУ запретила Вершутцу въезжать на Украину в течение года, объяснив это «необходимостью гарантировать безопасность журналиста».

По мнению журналиста, решение о запрете въезда в отношении него было принято из-за нежелания некоторых людей, чтобы он освещал выборы на Украине.

«Это трагикомично и не логично. Я сейчас обладаю свидетельством на временное проживание на Украине до конца июня этого года. Во-вторых, я обладаю только устным уведомлением, что мне запрещён въезд на Украину», — отметил Вершутц.

Он добавил, что работает военным корреспондентом на протяжении 20 лет. По его словам, запрещать въезд, ссылаясь на вопросы безопасности, «это смешно».