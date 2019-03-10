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Латвия призвала Европу объединиться для противостояния России 

Lenta.ru + ещё 2 1 минуту назад
Фото: Reuters
Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал европейские государства объединиться, чтобы сдерживать российскую агрессию. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Spiegel.
«Нам нужен надежный сдерживающий фактор, чтобы однажды Россия не напала на другую европейскую страну, как напала на Украину. Европа должна быть единой», — сказал Вейонис.
Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние Москвы на латвийское население, поскольку многие русские живут в Латвии недавно и смотрят российское телевидение. По его мнению, такие граждане более восприимчивы к влиянию России. К примеру, они участвуют в демонстрациях против закрепления латышского языка в образовании.
Вейонис пояснил, что ему и его стране придает уверенность военная база НАТО, размещенная в Латвии. Он убежден, что ЕС и НАТО поддержат латвийцев в случае конфликта. С другой стороны, президент отметил общие экономические интересы, которые связывают Москву и Ригу.
Вейонис добавил, что Кремль попытается укрепить пророссийские силы в Европейском парламенте и расколоть Европу. Он призвал страны ЕС тщательно подготовиться к выборам в Европарламент, которые пройдут в мае.
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Комментарии92
В мире , ЕС , Европарламент , НАТО , Латвия
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