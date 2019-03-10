В Раде рассказали об «усталости» Европы от Украины

«И провал с реформами, и ухудшение жизни населения. И понимание того, что идут не в том направлении, которое им задали. Утомление есть, но бросить не могут как чемодан без ручки…У европейцев эта усталость больше, потому что они непосредственно с этим столкнулись», — сказал он в беседе с телеканалом «112 Украина».

При этом Бойко отметил что ситуация может измениться после президентских выборов на Украине.

«Мы получим эволюцию в развитии, мы получим новый парламент, нового президента, и будет развитие страны», — добавил он.

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение об утверждении окончательного списка из 39 кандидатов на пост главы государства.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.

Результаты опроса, проведённого Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», показывает, что шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине.

Как отмечалось, за него готовы отдать свои голоса 23,8% граждан.