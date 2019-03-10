«Украина или смерть»: ВСУ получили шевроны с изображением черепа

На Украине показали новые военные шевроны с черепами и надписью «Украина или смерть».

Глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что на Украине утвердили новую символику бригад сухопутных войск. В том числе одна из них является нашивкой с изображением черепа.

Фотографии с образцами Муженко опубликовал в своем Facebook.

Так, 72-я бригада имени Черных Запорожцев получит красно-черную нашивку с надписью «Украина или смерть».

На других нашивках появятся надписи «Божиею милостью» и «Вместе к победе».

Изменения вызвали шквал негодования в соцсетях. Так, многие обратили внимание на сходство нашивки с символикой дивизии СС «Галичина» — третьей танковой дивизией «Мертвая голова», на которой также изображен череп.