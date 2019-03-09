Порошенко оказался никому не нужен

Порошенко стал ненужным провокатором

Цель акции — «продемонстрировать единство Запада» и его намерение «сохранить доступ к этим водам».

Поскольку ни США , ни Германия , ни Франция до сих пор не озаботились опровержением этой информации, можно считать, что она подтверждена. Более того, теперь, если Берлин, Париж или Вашингтон вернётся к данной теме и даже будет отрицать факт переговоров, это послужит лишним подтверждением умышленного слива информации, подрывающей позицию Киева.

В принципе, за три выходных и праздничных дня информация уже «заиграна» и не вышла за пределы новостных лент. Любая попытка опровержения теперь вернёт её в топы новостных агентств, при этом ничего не меняя по сути. Если переговоры были и Берлин с Парижем отказались от участия в авантюре, для Киева плохо. Если переговоры на данную тему даже не начинались, для Киева ещё хуже, поскольку его позиция по Керченскому проливу базируется на том, что провокации будут продолжены либо при наличии западных «наблюдателей» на украинских катерах, либо при участии военных кораблей НАТО в прикрытии попытки прорыва.

Известные нам факты позволяют считать, что переговоры об организации коллективной провокации в зоне Керченского пролива всё же шли. И произошедший постфактум слив информации в прессу явно был умышленным, преследуя цель окончательной дискредитации Порошенко, как кандидата в президенты Украины

Мы помним, что как раз накануне и в период Мюнхенской конференции Киев, на всех уровнях (президент, министр иностранных дел, министр обороны) сообщал, что вот-вот состоится новый (на сей раз успешный) прорыв через Керченский пролив. Сообщалось о готовности Великобритании направить в Чёрное море свои корабли для прикрытия данной попытки. США однозначных заявлений не делали, но также демонстрировали готовность поддержать свой клиентский режим в Киеве.

Однако, как мы помним, США не являются членами ЕС , а Великобритания со скандалом (так окончательно и не оформив соглашение о порядке «цивилизованного развода») выходит из Евросоюза. Между тем Вашингтон заинтересован не просто в провокациях на российских границах, но в таких, которые обеспечили бы острый конфликт между Россией и ЕС. США предпринимают последние отчаянные усилия остановить «Северный поток — 2», разорвать энергетическое сотрудничество между Россией и ЕС в частности и экономическое сотрудничество в целом. Только таким образом Вашингтон может остановить создание Большой Евразии (от Лиссабона , до Шанхая ). Реализация же этого проекта неизбежно, без войн и прочих потрясений, делает американскую гегемонию на планете невозможной, превращая США в региональную державу, которой не гарантировано даже преобладающее влияние в Южной Америке.

Понятно, что привлечение к провокации румынских и болгарских ВМС, даже под прикрытием США и Великобритании, не гарантировало, что ЕС втянется в конфликт. В Париже и Берлине эти периферийные страны, живущие за счёт помощи «старших братьев» считают неполноценной Европой и не позволяют им формировать политику Евросоюза. То есть, чтобы провокация была эффективной, было необходимо привлечь к участию в ней лидеров ЕС (Германию, Францию, Италию).

Учитывая позицию итальянского правительства, настойчиво требующего от Евросоюза отменить антироссийские санкции, с Римом на эту тему говорить было бессмысленно. А вот Париж с Берлином постоянно колебались, действуя по принципу «и нашим, и вашим», но в целом (пусть только на словах) демонстрировали приверженность жёсткой позиции в отношении России. Так что шанс был.

Судя по сообщениям источника Bloomberg , Меркель и в этот раз колебалась, выражая готовность послать корабли на разовой основе. Это открывало Вашингтону некоторое пространство для манёвра. Во-первых, даже разовое участие в прикрытии попытки украинского прорыва через пролив должно было серьёзно ухудшить отношения России и Германии. Во-вторых, лиха беда начало, коготок увяз — всей птичке пропасть. Главное уговорить послать корабли один раз, а там уже есть тысяча способов добиться их присутствия в Чёрном море на постоянной основе.

Однако что-то пошло не так. Можно предполагать, что этим «что-то» оказался президент Порошенко, который на свою беду поехал на Мюнхенскую конференцию пиариться, демонстрируя своим внутриукраинским оппонентам «нерушимую дружбу» с Западом. Петру Алексеевичу безусловно хотелось вернуться из Мюнхена с озвученным конкретным решением по поддержке Украины на руках. Поддержка кораблями ключевых стран ЕС и НАТО украинских попыток прорыва через пролив трактовалась бы Порошенко, как карт-бланш на дальнейшее правление, после чего фальсификация выборов в его пользу была бы чисто технической проблемой. Не случайно именно в это время начинается ничем не объяснимый «взрывной рост» рейтингов Порошенко, которого социологи вывели на какое-то время на вторую позицию, хоть даже украинские политики и эксперты признают, что в реальности он может бороться только за третье место (и не факт, что успешно). Мы знаем, что Порошенко встречался с Меркель в Мюнхене. Нам также известна полная неадекватность, как самого Петра Алексеевича, так и членов его внешнеполитической команды. Они искренне считают, что Европа, поломавшись для порядка, удовлетворит все пожелания Украины. В крайнем случае, думают они, США прикажут. В Киеве не хотят принимать реальность, в которой Вашингтон далеко не всесилен.

Они живут в простом одномерном мире, в котором всё зависит от США. Надо только убедить большого белого господина, сделать так, как подсказывают его верные киевские подручные, и всё будет хорошо. Похоже, что Порошенко переоценил первоначальную готовность Меркель один раз послать корабли и открыто объяснил канцлеру, что речь идёт о присутствии эскадры НАТО в зоне пролива на постоянной основе, с задачей обеспечить свободный проход украинских ВМС в Азовское море и обратно.

Меркель, в отличие от киевских руководителей, слабоумием не страдает. Ей не надо объяснять, что даже разовая акция рискованна. Однократный поход НАТОвской эскадры к Керчи ещё можно было объяснить желанием на месте, своими глазами убедиться кто прав, кто виноват в данном споре. Конечно, осмелевшие, под прикрытием НАТО, украинские «морские волки» могли бы решиться на применение оружия. Но это вовсе не значит, что корабли НАТО также открыли бы огонь по российским ВМС. Во время Северной войны 1700-1721 гг. британская эскадра неоднократно наблюдала, как российские моряки громили шведский флот, но поддерживать шведов не спешила. В общем, один раз Меркель могла надеяться пропетлять: и США удовлетворить, и с Россией не очень поссориться.

Но постоянное присутствие эскадры НАТО вблизи территориальных вод России, причём в крайне чувствительной для Москвы зоне — однозначно трактовалось бы Кремлём, как акт агрессии. Опасность военного столкновения, даже случайного, резко бы возросла. Ни Германии, ни Франции это не надо. И вот Берлин и Париж в унисон называют проект поддержки украинского прорыва через пролив ненужной провокацией, а через некоторое время уже США официально запрещают Порошенко устраивать провокации в зоне Керченского пролива. Вашингтон не желает в одиночку отвечать за киевские авантюры. США конечно хотят, чтобы Россия воевала за Украину, но не с ними, а с ЕС.

Фактически, своей неуёмной и неприкрытой агрессивностью Порошенко напугал Меркель и сорвал так хорошо развивавшуюся американскую операцию по втягиванию ЕС в военное противостояние с Россией на Чёрном море. Судя по тому, как после этого активизировались внутриполитические оппоненты Петра Алексеевича и как пополз вниз надутый ему социологами рейтинг, в Вашингтоне окончательно разочаровались в Порошенко, в виду его органической неспособности решать поставленные американцами задачи. Он не только провалил войну в Донбассе, за которую отвечал лично, не только дискредитировал киевский режим в глазах Европы, но умудрился сорвать даже подготовленную вместо него самими американцами операцию по нагнетанию напряжённости в зоне Керченского пролива.

Похоже, что после этого Вашингтон дал согласие на снос Порошенко любыми средствами. До сих пор американцы настаивали на том, чтобы борьба не выходила за пределы конституционного поля, что серьёзно ограничивало возможности соперников Порошенко. Силовое воздействие на них оформлялось, как конституционная борьба с коррупционерами и изменниками родины, а любые их ответные действия трактовались как мятеж. Сейчас запреты сняты. Сторонники Тимошенко начинают на силу отвечать силой. Большинство кандидатов объединились против Порошенко, и его шансы даже на силовое удержание власти стали стремиться к нулю.